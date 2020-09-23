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Korkutan araştırma! Grip ve korona birleşirse ne olur?

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20 bin kişinin verileri incelendi, grip ve korona aynı anda ölüm riskini ikiye katlıyor.
Korkutan araştırma! Grip ve korona birleşirse ne olur?

İngiltere'de devlete bağlı Kamu Sağlığı Kurumu (PHE), 20 Ocak ve 25 Nisan tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta hem Kovid-19 hem de grip için test edilen yaklaşık 20 bin kişinin verilerini inceledi.

Araştırmacılar, pandeminin başlangıcından Mayıs ayına kadar yapılan testlerin sadece hastanelerle sınırlı olduğunu ve araştırmaya konu olan, koronavirüs hastalarının orta ve şiddetli semptomlara sahip hastalar olduğunu vurguladı.

ÇİFT ENFEKTE OLANLARIN GENEL POPÜLASYONA GÖRE ÖLÜM RİSKİ 6 KAT DAHA FAZLA

Çalışmada 58 kişinin hem koronavirüs hem de grip enfeksiyonuna aynı anda sahip olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, her iki hastalığı olan kişilerin sayısı az olsa da, çift-enfekte olanlarda ölüm riskinin genel nüfusa kıyasla yaklaşık altı kat (5,92) daha fazla olduğunu açıkladı.

KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM RİSKİNİ İKİYE KATLIYOR

Diğer taraftan, sadece Kovid-19 ile enfekte olanlara kıyasla her iki virüsü de taşıyan hastaların ölüm riskinin 2,3 kat daha yüksek olduğu bulundu.

Uzmanlar, çift enfeksiyonu olan kişilerin yüzde 43'ünün, sadece Kovid-19 için pozitif olanların yüzde 27'sinin hayatını kaybettiğini belirtti. Grip için ise ölüm oranı yüzde 4,8 olarak açıklandı. Bununla birlikte araştırma ekibi testler tüm popülasyona değil, en hasta insanlara yönelik olduğu için, çalışmadaki ölüm oranlarının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

GRİP ALTTA SAĞLIK SORUNU OLANLARDA CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLABİLİYOR

Diğer taraftan, araştırmacılar gribinözellikle yaşlı yetişkinlerde, çok küçük çocuklarda ve KOAH, diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı ve multiple skleroz gibi altta yatan sağlık sorunları olan kişilerde ciddi sağlık problemleri yarattığı uyarısını yaptı. Aynı durumun Kovid-19 için de geçerli olduğunu belirten uzmanlar, risk grubunda olan kişilerin grip aşısı olması konusunda çağrı yaptı.

BU KIŞ ÇİFTE BELAYA DİKKAT

İngiltere Kamu Sağlığı Direktörü Profesör Yvonne Doyle, "Grip ve Kovid-19'un ikisine birden yakalanırsanız başınız çifte belada demektir. Ve bu enfeksiyonların her ikisine de yakalanma olasılığı en yüksek olan kişiler, zayıf bağışıklık sistemi nedeniyle ciddi sonuçlar yaşayacak kişiler olabilir. Lütfen bu kış kendinizi gribe karşı koruyun" ifadelerini kullandı.

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