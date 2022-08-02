Korkutan araştırma: İklim değişikliği insanlığı yok edebilir

İklim alanında çalışan uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, yayınladıkları analizde küresel ısınmanın Dünya'da bir kıyamete yol açabileceği yönünde somut göstergeler bulunduğuna dikkat çekti.

“İnsanlığın yok oluşuna yol açabilecek tehditlerin yeterince araştırılmadığını, iklim değişikliğinin de fazla ciddiye alınmadığını” vurgulayan araştırmacılar, kıyamet senaryosunun küçük bir ihtimal bile olsa ihmal edilemeyeceğini ifade etti. Yayınlanan raporda, “Giderek hızlanan iklim değişikliğiyle karşı karşıyayken en korkunç senaryolara gözümüzü kapatmak en iyi ihtimalle amatörce bir risk yönetimi, en kötü ihtimalle de ölümcül bir aptallık” ifadeleri dikkat çekti. Uzmanlar, dünyanın hızlı bir şekilde iklim değişikliği felaketlerine hazırlık yapması gerektiği uyarısında bulundu.

Araştırmaya göre, insanlığın yok oluşuna yönelik araştırmalar son olarak 1980'lerdeki Soğuk Savaş zamanında nükleer savaş tehdidinin yükseldiği dönemde yoğunlaşmıştı. O dönemden bu yana özellikle son dönemde öne çıkan kuraklık, aşırı sıcaklar, savaş ve hastalık tehditleriyle ilgili çalışmalar yetersiz kaldı.

‘İKLİM KRİZİ, İMPARATORLUKLARI DEVİRDİ’

Uluslararası araştırma ekibi, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne de yükselen tehditler konusunda özel bir rapor hazırlama çağrısında bulundu. Ekip üyesi olan Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Luke Kemp, “İklim değişikliği tarih boyunca tüm kitlesel yok oluşlarda rol oynadı. İmparatorlukların devrilmesine yol açtı ve tarihi şekillendirdi” dedi. Dünyada 3 dereceyi aşan sıcaklık artışlarının yaratacağı risklerin hâlâ tam olarak bilinmediğini kaydeden Kemp, artan sıcaklıkların yol açtığı felaketlerin yanı sıra iklim değişikliğinin mali krizleri, çatışmaları, yoksulluğu, su kıtlığını ve salgınları da beraberinde getirebildiğine dikkat çekti.

Almanya'daki Postdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü'nden Profesör Johan Rockström ise, “Bu konuda daha çok şey öğrendikçe endişemiz daha da artıyor. Gezegenimizin karmaşık ve hassas bir organizma olduğunu daha iyi anlıyoruz ve felaketi önlemek için bunun matematiğini iyi yapmalıyız” ifadelerini kullandı.