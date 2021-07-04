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Korkutan artış! 72 Vaka!

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"Toplam 8140 test yapıldı, 63'ü yerel 72 pozitif vakaya rastlandı, 42 kişi taburcu edildi" 
Korkutan artış! 72 Vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8140 olup, 63'ü yerel 72 pozitif vakaya rastlanmış, 42 kişi taburcu edilmiştir. 

9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 63 kişi ise yerel vakadır. 

17 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-4 / Yenikent-1/ Ortaköy-1/ Gönyeli-3/ K.kaymaklı-5 / Değirmenlik-1/ Yenişehir-1/ Kumsal-1 

Girne 

Girne Merkez- 21 / Arapköy-2 / Alsancak-2 / Edremit-1/ Karaman-1 / Doğanköy-1/ Dikmen-5 / Lapta-1/ Yukarı Girne-1/ Çatalköy-1 /Göçeri Köyü-1 

Gazimağusa 

Yeniboğaziçi-2 / Kaleiçi-2 / Gazimağusa merkez-1 / Sakarya-1/ Pile Köyü-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1/ Yuvacık Köyü-1 

4 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8140 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 72   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :    

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 

Yerel Vaka Sayısı: 63 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.505.183  

Toplam Vaka Sayısı: 8350 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7819 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 496  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 416 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 24 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1622 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 442 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 272  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3169 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 19.763

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