Korkutan Durum: Testi pozitif çıkan Dr. 5 gündür hastalar ile temas ediyordu

Kıbrıs’ta teyit edilen korona virüsü vakasından biri Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde çalışan bir sağlık personeli olduğu açıklandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, yaptığı açıklamada, vakanın 3 Mart tarihinde İngiltere’den gelen 64 yaşında bir kişi olduğunu ve sonuçlarının olumlu çıktığını söyledi.

Sağlık personelinin semptomları konusunda geç bilgi verdiğini ve Lefkoşa’da kamu hastanesinde çalıştığını kaydetti. Bakan, “ne yazık ki ikinci vaka adaya 3 Mart tarihinde geldi ve semptomlara rağmen dün bilgilendirmede bulundu ve gerekli incelemeler yapıldı. Bu durum Bakanlığın çalışmalarını zorlaştırıyor ve son beş günde temas kurduğu herkesin kontrol edilmesi gerekiyor” dedi.

MÜDÜRDE VİRÜS ÇIKTI

Koronavirüs saptanan 64 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un Lefkoşa Genel Hastanesi Kardiyoloji bölümü müdürü Hrisullis Kokkinos olduğu açıklandı

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs saptanan 64 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde Kardiyoloji Bölümü Müdürü Hrisullis Kokkinos olduğu açıklandı.

Rum haber kaynaklarına göre Rum Sağlık Bakanlığı, hastanın semptomlarının sakin, durumunun ise iyi olduğunu açıkladı.

Bunu açıklamaktaki amaçlarının, doktorla temasa geçen hasta ve çalışma arkadaşlarının haberdar edilmesi ve test yapmalarının sağlanması olduğu belirtildi