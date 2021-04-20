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Korkutan kaza: 1 kişi yaralandı

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Korkutan kaza: 1 kişi yaralandı
Korkutan kaza: 1 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 08:15 sıralarında, Yedikonuk – Mehmetçik Anayolunun 5. kilometresinde, Muharrem Bayramov (E-38), yönetimindeki SF 841 plakalı van araç ile Mehmetçik istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmetçik Belediyesine ait Muhammet Usta (E-40) yönetimindeki NV 034 plakalı çöp kamyonu ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan SF 841 plakalı araç sürücüsü Bayramov kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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