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Korkutan kaza... Selvi ağacına çarparak durabildi!

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Dörtyol-Beyarmudu Anayolunda meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Korkutan kaza... Selvi ağacına çarparak durabildi!

19.05.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Dörtyol-Beyarmudu Anayolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında, Mustafa BEYAZ (E-77) yönetimindeki LL 915 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve banket içerisinde bulunan selvi ağacına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mustafa BEYAZ ve araçtaki yolcu Zehra BEYAZ (K-74), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Mustafa BEYAZ’ın kaburga kemiklerinde, Zehra BEYAZ’ın ise kaburga kemikleri ile sağ dizinde kırıklar olduğu tespit edilmiş olup, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek göğüs cerrahisi servisinde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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