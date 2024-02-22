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Korkutan kazaya ilişkin polisten açıklama…

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Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Korkutan kazaya ilişkin polisten açıklama…

Polis Basın Bülteni’nde verilen bilgiye göre, TNE 686 plakalı salon aracı soldan birinci şerit içerisinde süratli bir şekilde Gazimağusa istikametine doğru kullanan Gürhan KAFKASOĞLU (E-36), seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Erülkü Süpermarket önlerine geldiğinde o esnada önünde soldan birinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Halit SAYAR (E-39) yönetimindeki HA 698 plakalı kapalı kamyonetin sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolsüz bir şekilde savrulan HA 698 plakalı kamyonet, sağ şerit içerisinde geçerek yol ortasında bulunan beton bariyerlere çarparak yine kontrolsüz bir şekilde savulup sağ yan kısmı ile TNE 686 plakalı salon aracın ön kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Soruşturma devam ediyor.

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