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Korkutan rapor: Fast-food yiyeceklerindeki kimyasallar ölüm saçıyor

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Dünyadaki beslenme tipinin giderek “fast food” denilen sağlıksız, işlenmiş gıdalardan oluşan bir yöne ilerlemesi pek çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor.
Korkutan rapor: Fast-food yiyeceklerindeki kimyasallar ölüm saçıyor

Dünyadaki beslenme tipinin giderek “fast food” denilen sağlıksız, işlenmiş gıdalardan oluşan bir yöne ilerlemesi pek çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. ABD’de yer alan George Washington Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, fast food devlerinin yiyeceklerinde ftalat olarak bilinen hormonu bozan kimyasalların yer aldığını ortaya çıkardı.

George Washington Üniversitesi Milken Enstitüsü Halk Sağlığı Okulu’ndan araştırmacılar, McDonalds, Burger King, Pizza Hut ve Domino’s Pizza dahil olmak üzere altı farklı restorandan alınan 64 gıda örneğini test etti. Buna göre, gıda maddelerinin %81’inin ftalat denilen ve sağlığa son derece zararlı olan kimyasal içerdiği, %70’inin de doğurganlık sorunlarıyla bağlantılı farklı bir kimyasal içerdiği ortaya çıkarıldı.

ÇİZBURGER VE TAVUKLU BURİTTO EN SAĞLIKSIZI

Konuyla ilgili daha önce yapılan araştırmalar, ftalatların erkek çocuklarda genital malformasyonlar ve yetişkin erkeklerde düşük sperm sayısı ve düşük testosteron seviyeleri gibi üreme sorunlarıyla ilişkilendirildiğini ortaya çıkarmıştı. Ayrıca ftalatlar, çocukluk çağı obezitesi, astım, kardiyovasküler sorunlar ve kanserle ilişkilendirilmişti.

ABD merkezli teknoloji haber sitesi Gizmodo, test edilen ürünlerin %89’unda ftalat olmayan bir plastikleştirici içerdiğinin de bulunduğunu aktardı. Raporda ayrıca çizburger ve tavuklu burrito gibi et bazlı gıda ürünlerinin en yüksek düzeyde kimyasal içerdiği tespit edildi.

Araştırmayı yürüten ekibin sözcüsü  Gizmodo’ya yaptığı açıklamada “ABD fast food zincirlerinde satılan hazır gıdalarda ftalatların ve diğer plastikleştiricilerin yaygın olduğunu gördük; bu, birçok tüketicinin yemekleriyle birlikte potansiyel olarak sağlıksız kimyasalları da vücuduna aldığı anlamına gelen bir bulgu.” ifadelerinde bulundu.

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN ÇOĞUNDA VAR

Çok yaygın olarak kullanılan ftalatlar, plastiği daha esnek hale getirmek ve kırılmamasını sağlamak için PVC tesisatları, vinil, yağmura ve lekeye dayanıklı ürünler, tıbbi borular, bahçe hortumları, yemek kapları, şampuanlar, deterjanlar ve bazı çocuk oyuncakları gibi tüketici ürünlerinde de kullanılıyor. Ancak ftalatın gıdalarda tespit edildiğine dair bu araştırma, daha korkutucu senaryoları da beraberinde getiriyor.

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