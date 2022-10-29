Korkutan senaryo gerçek oldu: Grip dönemi erken başladı

Son dönemde mutasyona uğrayan corona virüsünün neden olduğu salgın dolayısıyla göz ardı edilen influenza (grip) daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmaya başladı.

Corona virüsünün en sert vurduğu ülkelerden biri olan ABD’de grip dönemi beklenenden daha erken başladı… Bilim insanları ve resmi verilere göre influenza yaklaşık 6 hafta erken başladı.

Normalde Ekim ile Mayıs ayında oluşan grip dönemi bu yıl 6 hafta erken başladı. Bu hastalıkların ise bu yıl çok daha ağır geçtiği ve hastaneye kaldırılma oranlarının da son 13 yılın zirvesinde olduğu belirtildi.

Dün ABD’nin önde gelen sağlık kurumlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) paylaştığı resmi verilere göre en az 880 bin influenza vakası kayıtlara geçerken 6900 kişinin de hastaneye kaldırıldığı ve 360 kişinin de grip sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

2009 yılındaki H1N1 domuz gribinden beri en yüksek hastaneye yatış ve ölüm sayılarına ulaşılırken CDC’de görevli Lynnette Brammer, “Bu olağandışı bir durum fakat biz de olağandışı bir Covid-19 pandemisinden çıktık ve bu durum influenza ve diğer solunum yolu virüslerini de etkiledi” dedi.

En güncel verilere göre grip salgınının sağlık sistemi üzerinde ciddi bir baskı yaratmasından endişe edilirken, corona virüsü salgınının da havaların soğuması ve kapalı alanlarda daha uzun süre kalınmasıyla artışa geçmesi bekleniyor. Bilim insanları corona virüsünün yeni varyantlarının bağışıklık sistemini yenebildiğini açıklarken şu an ABD’de H3N2 gribinin salgına sebebiyet verdiğini de duyurdu.

ABD medyasında yer alan haberlerde H3N2 grip salgınının özellikle çocukları, yaşlıları ve kronik sağlık sorunu olanları etkilediği belirtildi.