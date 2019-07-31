Korkutan tablo!

AIDS dünyanın en korkutan hastalıklarından biri olmaya devam ederken, son raporlar tablonun giderek daha da vahim bir hale büründüğünü ortaya koydu.

Dünyada HIV virüsüyle yaşayan en çok insanın (tahminen 1 milyon) bulunduğu ülke olan Rusya'da geçen yıl 20 bin 597 hasta HIV enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 2.2 artış gösterdi.

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı rapora göre; 2018’de 20 bin 597 kişi HIV enfeksiyonu (İnsan Immun Yetmezlik Virusu) yüzünden hayatını kaybetti. Vakanın, 100 bin kişiden 14'ünde görüldüğü belirlendi. 2017'de HIV enfeksiyonu yüzünden ölenlerin sayısı 20 bin 45 olarak belirlenirken, 2018'deki artış oranı yüzde 2.2 oldu.

Rus vatandaşları arasında enfeksiyon ve parazit hastalıklarından kaynaklanan ölümlerde HIV enfeksiyonunun payı giderek artıyor. Bu oran 2005’te yüzde 3.9, 2017’de yüzde 57.2 olarak tespit edildi. Son araştırma 2018’de bu oranın yüzde 59.5’e yükseldiğini ortaya çıktı.

Rus TASS haber ajansının aktardığı rapora göre; geçen yıl HIV nedeniyle hayatını kaybeden Rusların yüzde 76.7’si 25 ila 55 yaş arasında. HIV bağlantılı ölümlerde zirve ise 25 ila 34 yaş aralığı olarak tespit edildi. 100 bin vakadan 22.3’ü bu yaş grupları arasında görüldü.

2018’de çalışma çağındaki genç insanlar arasında (18 ila 44 yaş arası) HIV enfeksiyonu ölüm sebepler arasında başı çekti. Bu yaştaki ölümler (yüzde 15.8), kanserden (yüzde 13.1), solumun hastalıklarından (yüzde 5.4) ve beyin damar hastalıklarından (yüzde 5.1) daha fazla.

Rapora göre; Rusya’da teşhisi konan HIV vaka oranı ise yüzde 1.2 artış gösterdi. 100 bin kişide en yüksek oran ise 124.9 ile Sibirya’ya ve 108.2 ile Urallara ait. En yüksek HIV enfeksiyon sayısı ise 200.9 ile İrkutks’ta kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2017 verilerine göre dünyada 36,9 milyon HIV enfekte kişi var ve hastalığın tanımlandığı 1981 yılından beri 35 milyon kişinin hayatını bu hastalıktan kaybetti.

HIV virüsünün en sık bulaşma yolu korunmasız cinsel ilişki olduğu için seks sırasında korunma en etkili önlem olarak öneriliyor.