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Korkutan uyarı: Aşı olmayanlar yüzünden yeni mutasyon çıkabilir

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ABD'nin önde gelen isimlerinden olan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, corona virüsü aşısı olmayanların, aşı olanlara çok ciddi zarar verdiğini söyledi.
Korkutan uyarı: Aşı olmayanlar yüzünden yeni mutasyon çıkabilir

ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık danışmanı olan ve aynı zamanda ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü olarak görev yapan Dr. Anthony Fauci, çok net mesajlar verdi.

Corona virüsü salgınının başladığı günden beri yaptığı uyarılarla ABD halkının en güvendiği isimlerden biri olan Fauci, corona virüsü aşısı olmayanların hem topluma hem de bilim dünyasına çok büyük zarar verdiğini söyledi. Fauci, “Corona virüsü aşısı olanlar şu an mevcut mutasyon ve varyantlara karşı korunabiliyor. Fakat çok az insan aşı olursa virüs hızla yayılır ve bunun sonucunda da çok daha tehlikeli bir varyant karşımıza çıkar. Hepimiz Delta varyantına karşı korunabiliriz fakat sonradan oluşacak Zeta varyantına karşı korunamayız” dedi.

Fauci sözlerine, “Eğer toplumun büyük çoğunluğu aşı olursa virüs ortadan kalkar. Sadece toplumun bir kısmı aşı olursa enfeksiyon seviyeleri sonbaharda tekrar tırmanır” diye devam etti. Fauci, dünya genelinde birkaç yıl içerisinde aşılama sürecinin tamamlanmaması durumunda yeni varyantların çıkabileceğini dile getirdi. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre son bir haftada vaka sayısının yüzde 10 arttığı belirtilirken Delta varyantının bu artışta etkisi olduğu kaydedildi.

Ünlü bilim insanı, “Şu an hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz ama kötü bir şeyler oluyor ve bunun farkına varmalıyız. Salgını durdurma ya da yavaşlatmanın sırrı aşıyı zorunlu hale getirmekte olabilir. Fakat henüz Gıda ve İlaç Dairesi aşıya tam onay vermeden bunu destekleyemem” ifadesini kullandı. Fauci, Covid-19 aşılarının şu an acil kullanım onayıyla kullanıldığını hatırlatarak, “Birkaç hafta içerisinde bu aşılara onay çıkacağını umuyorum” dedi.

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