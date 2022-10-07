  • BIST 3.567,60
  • Altın 1012.637
  • Dolar 18.5772
  • Euro 18.0849
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKorkutan veriler: Yeni Covid-19 dalgası geliyor

Korkutan veriler: Yeni Covid-19 dalgası geliyor

» »
Korkutan veriler: Yeni Covid-19 dalgası geliyor
Korkutan veriler: Yeni Covid-19 dalgası geliyor

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını endişe yaratmaya devam ediyor… 2019’un son haftalarından beri küresel bir korku ve paniğe sebebiyet veren corona virüsü salgınına karşı normalleşme çabaları olsa da veriler tamamen farklı bir tabloyu gözler önüne seriyor.

Özellikle Covid-19’un en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantının aşı ve önceden hastalanmaya bağlı bağışıklığı alt etmeyi başarmasıyla ve sosyal mesafe, hijyen ve maske gibi önlemlerin azaltılması vaka sayılarında yeniden bir artışı da beraberinde getirdi.

İngiliz haber ajansı Reuters, Covid-19’un özellikle Avrupa’da tekrar artışa geçtiğimi aktarırken, “Havaların soğumasıyla birlikte yeni bir Covid-19 dalgası yaklaşıyor ve sağlık çalışanları aşı olunmaması ve hatırlatma dozu konusundaki belirsizlikler sebebiyle vakaların artabileceğini açıklıyor” ifadelerini kullandı.

Omicron varyantının alt türlerinin baskın virüs haline gelmeye başladığını aktaran Reuters’ın haberinde Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri de kamuoyu ile paylaşıldı. DSÖ’nün verilerine göre Avrupa Birliği’nde toplam vaka sayısı 1.5 milyon olarak açıklanırken bu da önceki haftaya göre yüzde 8’lik bir artışa denk geliyor. Üstelik bu rakama ulaşılırken yapılan test sayısında da bir düşüş olduğu belirtildi.

YOĞUN BAKIMA YATIŞ YÜZDE 21 ARTTI

Avrupa genelinde hastaneye yatışlarda bir artış görülürken İtalya’da 4 Ekim’de tamamlanan haftada hastaneye yatışlar yüzde 32, yoğun bakıma yatış ise yüzde 21 oranında arttı. Aynı hafta Birleşik Krallık’ta vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 45 artarken aşılanma oranlarındaki sonuçlar da öne çıktı.

Geçen yıl bu dönemde haftada 6 ile 10 milyon doz aşı yapılırken bu yıl bu sayı 1 milyon ile 1.4 milyon arasında kaldı. DSÖ’ye danışmanlık veren ETAGE’nin başkanı Adam Finn, “İnsanlarda sahte bir güvenlik hissiyatı oluştu. İnsanlar normale dönmeye başladı ve siyasetçiler de bunu destekliyor” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korkunç keşif: İlk kez anne karnında tespit edildi06 Ekim 2022 Perşembe 14:25
  • Mide mikrobu nasıl bulaşır?06 Ekim 2022 Perşembe 13:40
  • Vücuda egzersiz yapmış etkisi verecek hap yolda05 Ekim 2022 Çarşamba 22:00
  • Basit bir göz testi ile 10 yıl içerisinde hastalıktan ölüm riski tespit edilecek05 Ekim 2022 Çarşamba 21:37
  • Bilimsel araştırma: Kilo vermek için saat 17’de yemek yiyin05 Ekim 2022 Çarşamba 20:23
  • Bilim insanları uyardı: Covid-19’un en belirgin belirtisi değişti05 Ekim 2022 Çarşamba 19:39
  • 30 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı çöpe gidebilir05 Ekim 2022 Çarşamba 11:14
  • Nasıl uyuduğunuz, ne zaman öleceğinizi gösteriyor05 Ekim 2022 Çarşamba 10:20
  • Bilimsel araştırma: Antidepresanlar otizme yol açmıyor04 Ekim 2022 Salı 18:38
  • Tabipler basınla buluştu…. “Rakamlara göre ani ölümlerde artış yok”04 Ekim 2022 Salı 16:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti