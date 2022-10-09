Korkutmak için tabanca çekti!

08.10.2022 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne’de, Şht. Ali Avcı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın kapısı önünde, aynı apartmanda kalan N.Z.(E-45), ses yaptıkları gerekçesiyle konu apartmanın başka dairesinde kalan bir şahsa, adına kayıtlı gaz tabancasını korkutmak maksadıyla gösterip ateşli silahı teşhir etmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, olayda kullanılan tabanca emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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