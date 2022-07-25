Korkutucu çalışma: Çalışma masaları klozetlerden daha kirli

İngiltere'de yapılan bir çalışmanın bulgularına göre, masalar, klozet kapaklarından üç kat daha kirli ve klavyeler bir mutfak çöpü kadar mikrop barındırıyor.

TechDisinfect isimli bir şirket tarafından elde edilen veriler, ortalama bir klavyenin bir mutfak çöp kutusu kadar mikrop barındırdığını, bilgisayar faresinin ise tipik bir paspastan daha kirli olduğunu buldu.



Daily Mail’de yer alan habere göre, İngiltere’deki ofislerde her bir parçadan on tane sürüntü alındı ​​ve ardından kirli ev eşyalarıyla karşılaştırıldı.

Ortalama bir masada inç kare başına neredeyse 21.000 mikrop vardı, bir klavye tipik olarak 3.295 mikrop barındırıyordu, bir fare için ise 1.676 idi. Ayrıca ofis telefonları da 25.000’den fazla mikrop barındırıyordu.

MASALARIN TEMİZLİĞİ İHMAL EDİLİYOR

TechDisinfect temizlik şirketinin genel müdürü Karim Samani, “Masalar ve ofis eşyaları, onlarla çok daha fazla zaman geçirdiğimiz için bir klozet kapağından dört kat daha kirli olabilir.”

“İnsanlar masalarında yemeye ve içmeye eğilimlidirler, sonrasında asla temizlik yapmayı düşünmezler. Çalışanlar ayrıca düzenli olarak dezenfekte etmeye ciddi şekilde önem verme eğiliminde değiller.”

“Virüsler, mikroplar ve bakteriler evin her yerine kolayca bulaşabilir, ancak iş yerlerimiz potansiyel olarak çok daha büyük bir tehlikedir.”

“Kahve fincanlarından klavyelere kadar her şey enfeksiyon barındırabilir” diyerek uyarılarda bulundu.

Araştırmada yer alan Fasthosts.co.uk web sitesinin sözcüsü de, “Klozet kapaklarını, paspasları ve mutfak kutularını sıradan masa öğeleriyle karşılaştırdığımızda, masaların gerçekte ne kadar kirli olabileceğini görünce şaşırdık” diyerek çalışanların dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.