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Korkutucu seviyeye geldi: Hava sıcaklığı 48.8 dereceye çıktı

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İtalya’nın Sicilya adasındaki Siraküza kentinde hava sıcaklığı korkutucu boyutlara ulaştı. Dünya Türkiye, Yunanistan ve İtalya’daki orman yangınlarına kilitlenmişken Avrupa tarihinin en yüksek hava sıcaklığı Siraküza’da ölçüldü.
Korkutucu seviyeye geldi: Hava sıcaklığı 48.8 dereceye çıktı

İtalya’nın Sicilya adasındaki Siraküza kentinde hava sıcaklığı korkutucu boyutlara ulaştı. Dünya Türkiye, Yunanistan ve İtalya’daki orman yangınlarına kilitlenmişken Avrupa tarihinin en yüksek hava sıcaklığı Siraküza’da ölçüldü.

Yetkililer en son Yunanistan’ın başkenti Atina’da 1977’de 48 santigrat dereceyi gördüğünü açıklayarak Siraküza’da ölçülen 48.8 santigrat derecenin bir rekor olduğunu duyurdu. Siraküza’daki bir ölçüm merkezinde ölçülen sıcaklık Sicilya’daki meteoroloji uzmanları ve yetkilileri tarafından da doğrulandı.

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