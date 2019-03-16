  • BIST 103.304
  • Altın 228,023
  • Dolar 5,4567
  • Euro 6,1802
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Korkutucu uyarı: Aşı karşıtlığı her yıl iki katı artıyor

» »
"Her yıl çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısı iki kat artıyor. Bunun sonuçlarından endişeliyiz.
Korkutucu uyarı: Aşı karşıtlığı her yıl iki katı artıyor

Özellikle çocukluk çağı aşılarının zorunlu hale getirilmesi gerekiyor" şeklinde konuşan KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, aşıların 2000'den 2016'ya kadar 20,4 milyon hayatı kurtardığının altını çizerek önemli uyarılarda bulundu.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısının her yıl iki kat arttığını belirterek, “Bunun sonuçlarından endişeliyiz. Özellikle çocukluk çağı aşılarının zorunlu hale getirilmesi gerekiyor.” dedi.

KLİMİK tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen “Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi”, Antalya’daki Belek Turizm Merkezi’nde başladı.

Yurt içi ve yurt dışından bin civarında bilim insanının katıldığı kongrede, başta enfeksiyon hastalıkları, antibiyotik direnci ve bulaşıcı hastalıklar olmak üzere önemli konular değerlendirilecek.

Prof. Dr. Azap, düzenlediği basın toplantısında, kongrede Türkiye’de görülen, yeni ortaya çıkabilecek hastalıklar, antibiyotik ve aşılarla ilgili bilimsel konuları masaya yatıracaklarını bildirdi.

Aşı karşıtlığının dünya genelinde giderek arttığını vurgulayan Azap, şunları kaydetti:

“Bunun birtakım olumsuz sonuçlarını yaşamaya başladık. Avrupa’da kızamıkla ilgili ciddi sorun var. Tüm dünya genelinde kızamık vakaları geçen yıla kıyasla yüzde 30 artmış durumda. Sadece Avrupa’daki 47 ülkede geçen yıl içerisinde 83 bin kızamık vakası görüldü. 72 kişi kızamıktan hayatını kaybetti. Ülkemiz de bundan etkileniyor. 2016’da Türkiye’deki kızamık vaka sayısı sadece 9’du. 2017’de bu sayı 69’a, 2018’de ise 557’ye çıktı. Bu sene bu rakamın da daha artmasından endişe ediyoruz.”

AŞILAR HAYAT KURTARIYOR

 

Aşıların hayat kurtaran buluşlar olduğuna işaret eden Alpay Azap, “Sadece kızamık aşısı tek başına, 2000’den 2016’ya kadar 20,4 milyon hayatı kurtardı. Bu kadar önemli buluşlar bunlar. Ne yazık ki aşı karşıtlığı nedeniyle toplumda endişe ve uzak durma söz konusu.” diye konuştu.

İtalyan hükümetinin aşıları tamamlanmamış çocukların okula alınmayacağını açıkladığını belirten Azap, aşısı tamamlanmayan çocukların artık bu ülkede okula kabul edilmeyeceğini ifade etti.

Türkiye’de de çocukluk aşılarını yaptırmayan aile sayısında ciddi artışlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alpay Azap, “Her yıl çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısı iki kat artıyor. Bunun sonuçlarından endişeliyiz. Özellikle çocukluk çağı aşılarının zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Aşılar büyükler için de var. Gribe bağlı ölümlerin yüzde 80’i grip aşısıyla engellenebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

“RADİKAL ÖNLEMLER ALMAK GEREKİYOR”

Kongre Başkanı Prof. Dr. Gökhan Aygün de antibiyotik dirençli bakteriler nedeniyle dünyada yılda 700 bin kişinin öldüğünü, bu sayının 2050’de 10 milyon kişiye ulaşmasının beklediğini anlattı.

Gidişatın öngörülenin ilerisinde olduğuna değinen Aygün, “Antibiyotik direnci krizi artarak devam etmekte. 2050’de antibiyotik direncine bağlı ölümlerin, kanser, kalp damar hastalıklarının önüne geçmesi bekleniyor. Çeşitli önlemler alınsa da bu dirençler hiçbir zaman azalmıyor. Türkiye’de benzer sorunları birebir yaşıyoruz. Şu an hastanelerimizde elimizde olan antibiyotiklerin hiçbirinin etkili olmadığı hastalarla enfeksiyonlarla uğraşmak zorunda kalabiliyoruz.” şeklinde konuştu.

Bunların çoğunun ölümle sonlandığını aktaran Prof. Dr. Aygün, çok ciddi radikal önlemler almak, antibiyotik kullanma yönetimi belirlemek gerektiğini dile getirdi.

Derneğin Genel Sekreteri Doç. Dr. Süda Tekin ise bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde kişinin kendisini bilmesinin ve gerekli testleri yaptırmasının önemli olduğunu söyledi.

AA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fazla protein, kas kitlesini artırmıyor, böbrekleri bozuyor!14 Mart 2019 Perşembe 23:30
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde 16 saatlik mucize ameliyat14 Mart 2019 Perşembe 17:52
  • İsmail Arter’den “14 Mart Tıp Bayramı" mesajı14 Mart 2019 Perşembe 17:15
  • Bugün 14 Mart Tıp Bayramı14 Mart 2019 Perşembe 09:58
  • "Her 10 kadından 1'inde çikolata kisti var"13 Mart 2019 Çarşamba 18:50
  • "Sağlık sistemi 14 Mart'ın bayram olarak kutlanmasına uygun değil"13 Mart 2019 Çarşamba 16:42
  • Sağlık Bakanlığı “Pilav Dünyası” isimli işletmeyle ilgili LTB'yi basın üzerinden göreve çağırdı13 Mart 2019 Çarşamba 16:05
  • Tütsülü dilimlenmiş somonda listeria mikrobu tespit edildi13 Mart 2019 Çarşamba 12:53
  • Erkeklerin Ayakta Çiş Yapması (İşemesi) Sağlığa Zararlı Mıdır?12 Mart 2019 Salı 17:15
  • Aşı reddine karşı hereket başladı: Aşı yoksa okul da yok12 Mart 2019 Salı 16:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti