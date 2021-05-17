'Körler ülkesi' Kadıköy'ün tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı arkeolojik kazılarında 2400 yıl öncesine ait yapı kalıntısı bulundu

Antik kaynaklarda 'Körler Ülkesi' olarak tanımlanan Kadıköy'ün tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı'nda yapılan arkeolojik kazılarda M.Ö. 4 ve 3'üncü yüzyıllara ait yapı bulundu.

DHA'ya konuşan Haydarpaşa arkeolojik kazısı baş arkeoloğu Mehmet Ali Polat, "Mimari olarak en eski yapımız, M.Ö. 4 ve 3'üncü yüzyıla ait kareye yakın bir plan veren kesme taştan bir anıt veya anıt mezar olabileceğini düşündüğümüz bir yapı kalıntısı” dedi.

Khalkedon adıyla da bilinen ilçenin tarihine ışık tutan kazı alanı havadan görüntülendi.

Gar kazılarında bugüne kadar çıkarılan eserlerin miktarı 35 bin kasayı aştı. Alandan çıkarılan büyük parçalar, sütunlar da burada fişlenerek envantere geçiriliyor.

350 bin metrekarelik kazı alanının 65 bin metrekarelik kısmında kazı yapıldığını belirten Polat, "Bugüne kadar en eski bulgularımız küçük buluntu olarak milattan önce 5’inci-6’ıncı-7’inci yüzyıla küçük buluntuları, çanak çömlekler, sikkeler. Ama mimari olarak en eski yapımız milattan önce 4’üncü-3’üncü yüzyıla ait kareye yakın bir plan veren kesme taştan bir anıt veya anıt mezar olabileceğini düşündüğümüz bir yapı kalıntısı" dedi.

Polat burada Osmanlı döneminde hiçbir mimari öğeye rastlanmadığını belirtti:

“7’inci yüzyıldan, İmparator Herakleios zamanından sonra burası artık çok yoğun olarak kullanılmamış. Yani yapılar yıkılmış, birkaç yüzyıl burada pek iz göremiyoruz, daha sonra orta Bizans döneminde tekrar burası yavaş yavaş etkin hale geliyor. Geç Bizans döneminde burada sadece küçük atölyelerin olduğunu biliyoruz çıkardığımız kalıntılardan. Osmanlı döneminde ise burada neredeyse hiçbir mimari öğeye rastlamıyoruz. Bunun nedeni ayrılık suyunu alüvyonları burayı kapatıyor ve Osmanlı döneminde artık çayırlık olarak kullanılıyor.”