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Kormacit'te Paskalya Yortusu ve Ay. Georgios kserinos Kilisesi’nde ayin

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Paskalya yortusu nedeniyle Kormacit'te düzenlenen ayin ve etkinlikler, Rum basınında geniş yer aldı.
Kormacit'te Paskalya Yortusu ve Ay. Georgios kserinos Kilisesi’nde ayin

Alithia gazetesi “Kormacit'teki Paskalya Farklı” başlıklı haberinde, bu yıl Kormacit'teki Paskalya yortusu kutlamaları ve ayinlerine geniş yer verdi.

Gazete haberinde ayrıca Kormacit'teki Maronitlerin, her zaman Paskalya yortusunu Katoliklerin kutladığı zaman kutladığını ancak Kıbrıs Maronitlerinin, Ortodoks kilisesi ile birlikte kutlamaya başladığını yazdı.

Paskalya haftasında “Büyük Çarşamba” gününden itibaren Kormacit'teki yapılan kutlamaların ve ayinlerde ilk kez Kıbrıs Maronit Arapçası “Sanna” dilinin de duyulduğuna dikkati çekti.

AY.GEORGİOS KSERİNOS KİLİSESİ’NDE AYİN

Öte yandan Politis gazetesi, Kıbrıslı Rumların, Gazimağusa Suriçi'nde bulunan Ay. Georgios Kserinos Kilisesi'nde, kutsal Cuma günü kiliselerden çıkarılan İsa’nın temsili mezarı “Epitafiu” ayini düzenlendiğini yazdı.

Binlerce Maraş kökenli Kıbrıslı Rum’un ayine katıldığını yazan gazete, ayine Rum siyasilerin de katıldığını belirtti.

Habere göre ayine, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL Avrupa Parlamentosu üyeliği adayı Niyazi Kızılyürek’le birlikte ayine gelen Genel Sekreteri Andros Kiprianu, DİSİ Milletvekili ve AP üyeliği adayı Nikos Tornaridis, DİSİ AP üyesi Leftheris Hristoforu, DİSİ “Mağusa bölgesi” Milletvekilleri Yorgos Karullas, Yorgos Georgiu, Unufrios Kulla ve Kiriakos Hacıyannis, AKEL “Mağusa bölgesi” Milletvekili Nikos Kettiros ve AKEL AP üyesi Neoklis Silikiotis, DİSİ AP üyeliği adayı Panayiotis Sentonas, Rum Bakanlar Kurulu Sekreteri Theodosis Çiolas,  “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis, sözde “Lefkoniko”(Geçitkale) Belediye Başkanı Zina Lisandru katıldı.

Gazete, ayini organize eden kişilerin, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya, neden bu şehirde olduklarına dair nedenleri sıraladıkları bir mektup verdiklerini yazdı.

Habere göre mektuplarda, Neofitu ve Kiprianu’dan, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına liderlik etmeleri istendi.

Kıbrıslı Türklerin taşınmaz mallarının kalkınma amaçlı yıkılmasına izin verilmemesinin istendiği mektuplarda, Türkiye’ye de, kendi (Kıbrıslı Rumlara ait) taşınmaz malları için paralel bahanenin verilmemesi talep edildi.

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