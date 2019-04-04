Korniliu: “Guterres müzakere için uzlaşı zemini istiyor”

BM’deki eski Rum daimi temsilci Kornilios Korniliu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in müzakereler için uzlaşı zemini istediğini ve Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un bu hafta sonu Ada’da yapacağı temasların sonucunu beklediğini söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre “daimi temsilcilik” görevini Andreas Mavroyannis’e devreden ve Rum Dışişleri Bakanlığı’na dönmeye hazırlanan Kornilios Korniliu, ABD’de yaşayan Kıbrıslı Rumların örgütleri tarafından Salı gecesi onuruna düzenlenen veda yemeğinde, Genel Sekreter Guterres’le yaptığı veda görüşmesi konusunda bilgiler verdi.

Korniliu, Guterres’in Kıbrıs sorunundaki çabalarını devam ettirmek niyetinde olduğunu ancak uzlaşı zemini istediğini ve Lute’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yapacağı temasların sonucunu beklediğini anlattı.

Yerel seçimlerin ardından Türkiye’nin Kıbrıs sorununda ne yapacağının merak edildiğini savunan Korniliu, “Yani Erdoğan mantıklı yaklaşımla mı hareket edecek yoksa aynı agresif taktiğe devam mı edecek” dedi.

Enerji alanındaki gelişmeler ve üçlü işbirlikleri nedeniyle Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolünün yükseldiğini kaydeden Korniliu, “Olgular değişti bunu anlamamız gerekir. Kıbrıs’ın AB üyesi olmasının önemi çok büyüktür” diye konuştu.

Korniliu konuşmasının sonunda “milli davaya” katkıları nedeniyle ABD’de yaşayan Rumlara övgüde bulundu.