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Korniliu: “Kıbrıs Sorunu İçin Konjonktür Zor Ancak Engel Değil”

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Korniliu: “Kıbrıs Sorunu İçin Konjonktür Zor Ancak Engel Değil”
Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu, Kıbrıs sorunu için konjonktürün zor olduğunu, ancak bunun, çalışmalardan verim alınmasına yönelik çabaları sürdürmede kendilerini engellemeyeceğini söyledi.

Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu, Kıbrıs sorunu için konjonktürün zor olduğunu, ancak bunun, çalışmalardan verim alınmasına yönelik çabaları sürdürmede kendilerini engellemeyeceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre dış Rumların düzenlediği bir etkinlikte konuşan Korniliu, kişisel olarak, Ankara’dan aldıkları mesajlardan memnun olmadığını belirtti.

Sözlerinin devamında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir yatırım forumunda konuşmak üzere New York’a yapacağı ziyarete değinen Korniliu, bu fırsatla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le de görüşeceğini söyledi.

Kıbrıslı Rumlar olarak yurtdışında yaşayan Rumlara, verdikleri mücadeleden ötürü minnettar olduklarını belirten Korniliu, hâlâ çözülmemiş bir Kıbrıs sorununun ve 2017 yılında bölünmüş bir ülkenin var olduğunu ve bu ülkenin, AB üyesi olduğunu uluslararası topluma hatırlatmalarının önemli olduğunu ifade etti.

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