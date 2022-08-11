Köroğlu: Olan Lefkelilere Oldu, Umarız Gereken Ders Alınmıştır

“OLAN LEFKELİLERE OLDU, UMARIZ GEREKEN DERS ALINMIŞTIR”

Halkın Partisi Çevre Komitesi Başkanı Diş Hekimi Teksen Köroğlu Lefke çöplük yangınını üç hafta boyunca Halkın Partisi olarak dile getirmeleri ertesinde gecikmeli olarak bir adım atıldığını söyleyerek “Üç hafta boyunca sesimizi yükseltince bir adım atıldı ama bu süre zarfında da olan Lefkelilere oldu, umarız gayrimeşru hükümetin yetkilileri biraz olsun bu olaydan gereken dersi almışlardır” dedi. Teksen Köroğlu “Halk sağlığını bu kadar yakından ilgilendiren bir konuda muhtemelen merkezi hükümet, Bakanlıklar ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyonsuzluk ve çekişmelerin de etkisiyle çok yavaş hareket edildi ve geç kalındı. Ancak bu gecikme nedeniyle de Lefke merkezi ve ilçe halkı Lefke çöp yangınında günlerce zehir soludu, tam üç hafta! Halkın Partisi ilk günlerden konuyu gündeme taşıdı sorumlu yöneticileri göreve çağırdı. Maalesef 20 günün sonunda “Lefke halkı zehirleniyor. Duyuyor musunuz?” dedik, ancak o zaman bir adım attılar. İçişleri bakanı dün paletli şiro gönderdi. Yerinde inceledi, Halkın zehirlendiğini söyledi. Bu saptamayı yapmak için üç hafta beklemeye gerek yoktu. Çeşitli atıkların biriktirildiği çöplüklerde çıkan yangınlarda havaya karışan gazların öncelikle atmosfere zarar verdiğini, doğadaki hayvanları, bitkileri, toprağı ,yeraltı sularını , denizleri ve insanları da etkilediğini ve kanserlere neden olabildiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSKLER ARTMIŞ OLDU”

HP Çevre Komitesi Başkanı Teksen Köroğlu çöp yangınının hangi hallerde ve ne şekilde zehirlenmelere ve sağlık sorunlarına neden olabileceğine dair de bilgiler vererek “maalesef Halk sağlığı açısından riskler yaratılmış, halk sağlığı tehlikeye atılmıştır. Düşük sıcaklıklarda ve yüksek sıcaklıklarda yanabilen çöp atıkları çıkardıkları kara ve beyaz yoğun dumanlarla karakterize olur. Lefke çöp yangınında bunları gözlemledik. Tüm yangınlarda olduğu gibi, çöplük alanları da yandığında toksik duman ve gaz üretmektedir. Bu gazların toksik olma tehlikesi ve seviyesi, maruz kalma süresine ve yanan malzemenin türüne bağlıdır. Çöplük yangınlarında önemli endişelerden biri dioksinlerin emisyonudur. Dioksin terimleri, benzer kimyasal ve biyolojik karakteristikler gösteren ve yanma sırasında havaya salınan bir grup kimyasal bileşiği ifade eder. Çöplük sahalarında kaza sonucu çıkan yangınlar ve atıkların kontrolsüz yanması, en büyük dioksin kaynağı olarak düşünülmektedir. Dioksitler doğal olarak çevrede bulunur. Bununla birlikte, yüksek seviyedeki dioksinlere maruz kalındığında, kansere, karaciğer hasarına, deri döküntülerine, üreme ve gelişimsel bozukluklara neden olabilir. Karbon monoksit, nefes aldığında kandaki oksijenin yerini alır ve kalbi, beyin ve diğer oksijen organlarını yok eder ve kalıcı hasar veya ölüme neden olur” ifadelerini kullandı.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Köroğlu biz bu yaşananlar için Lefke halkına geçmiş olsun deyip olayın kapanmasını, “soluyan soludu olan oldu” demek istemiyoruz. Bir daha bu insanlarımız bu zehirleri solumasın bir daha bu yangın olmasın diye İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Dairesi Lefke belediyesinin ne yapacağını planını programını açıklamasını, alacağı tedbirleri öğrenmek istiyoruz. KKTC genelinde sıvı atıkların ve katı atıkların çağdaş yöntemlerle çöplerin toplanmasından, depolanmasından ve yok edilmesine kadar tüm hizmetlerin bir plan çerçevesinde ele alınmasını, öncelikle bu atıkların değerlendirilmesi veya geri kazanılması yapılanların çevre ve halk sağlığı ile uyumlu olmalıdır diyerek insanımıza, çevremize, doğamıza bundan sonra zarar vermemesi için yaptıkların takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.