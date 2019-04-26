  • BIST 94.415
  • Altın 244,520
  • Dolar 5,9184
  • Euro 6,5952
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

“Korolar Söylüyor” Konseri Bellapais Manastırı’nda

»
Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO) düzenlediği “Korolar Söylüyor” adlı konser, 29 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de Bellapais Manastırı’nda gerçekleştiriliyor.
“Korolar Söylüyor” Konseri Bellapais Manastırı’nda

Lefkoşa Belediye Orkestrası Şefi Oskay Hoca ve Koro Şefleri Hare Yakula, Müge Görgül, Rana Uluçay ile Erkan Dağlı’nın yönetiminde gerçekleştirilecek konser halka açık ve ücretsiz olacak. Koro eserlerinin orkestra eşliğinde seslendirileceği konserde Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) Otello Çoksesli Korosu, KPKD Ada Işığı Çocuk Korosu, MAKAMER Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu, SONARE Çoksesli Korolar Derneği Korosu ve LBO Çocuk Korosu sahne alacak.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 14. Çilek Festivali 26 Nisan’da başlıyor22 Nisan 2019 Pazartesi 18:03
  • "Ayak Bacak Fabrikası" Oyunu Salı Akşamı Yeniden Sahneleniyor22 Nisan 2019 Pazartesi 15:59
  • Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Gezici Çocuk Tiyatrosu ile yola çıkıyor22 Nisan 2019 Pazartesi 13:48
  • Kültürel miras zaman içerisinde tahrip oldu21 Nisan 2019 Pazar 13:32
  • İyilik Festivali Tamamlandı21 Nisan 2019 Pazar 12:49
  • Eşiyle fotoğrafını paylaşan Mazhar Alanson: Ben zaten yıllardır yoğun bakımdayım20 Nisan 2019 Cumartesi 12:26
  • Devrim Tayanç Malyalızade Resim Atölyesi Sergisi çarşamba günü açılacak19 Nisan 2019 Cuma 10:10
  • Hayrettin’in Sihirli Hıyarı Taşkent'te sahnelenecek18 Nisan 2019 Perşembe 15:38
  • Kültür Dairesi’nin düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2019”un sonuçları açıklandı18 Nisan 2019 Perşembe 13:53
  • “Engelsiz Sinema özel gereksinimli bireyleri kucakladı"18 Nisan 2019 Perşembe 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti