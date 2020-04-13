Korona araştırması: Virüs sekiz ayrı karakter yarattı

MBI araştırma şirketi 1 Mart’tan bu yana halkın duygu durumu, ruh hali, davranış ve tercihlerindeki değişikliklere odaklanarak yaptığı araştırmayı tamamladı. Araştırma 1223 kişi ile 26 ilde yürütüldü. İzolasyon döneminde görüşmeleri yürüten operatörler evlerinden çalıştı.

Kısa Dalga’dan Melis Tufur’un podcastine göre, araştırma 60 milyon yetişkini temsil edecek biçimde tasarlandı. Açık uçlu sorularla vatandaşların duyguları ve ihtiyaçları dinlendi ve bu anlatımlara içerik ve metin analizi yapıldı. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar özetle şöyle:

Korona salgınına verilen tepkilere göre oluşan sekiz grup var:

1- Kontrollü gergin (yüzde 21): Baskın duyguları korku ve tedirginlik.

2- Endişeli (yüzde 20): Üzüntülü olmaları ön planda.

3- Tedbirli, sakin (yüzde 16): Kısmen olanaklarının uygunluğu, kısmen alınan önlemlere duyduğu güven ile tedbirini alıp gündelik hayatının ritimini neredeyse bozmadan yaşayanlar.

4- Çaresiz (yüzde 15): Salgın öncesinde de geçim sıkıntısı ve işsizlikle boğuşanlar.

5- Kırılgan, ruhsal dengeli (yüzde 12): Kadınların biraz daha ağırlıkta olduğu bu gruptakiler, krize az ya da çok kaygı bozukluğu şeklinde tepki verenlerden oluşuyor. Tıbbi destek alanlar ve almaya ihtiyacı olanlarla, endişesini ortalamanın üstünde yaşayanlardan oluşuyor.

6- Sonradan fark eden, tedirgin (yüzde 9): Geç farketmiş olmanın, dolayısıyla yeterince tedbir almamanın tedirginliğini yaşayan grup. Karadeniz bölgesinde ve İzmir’de ortalamanın üstünde bulunan bu grupta 25-44 genç yetişkin ağırlığı var. Yüzde 2’si daha fazla alkol veya sigara tükettiğini söylüyor.

7- Dindar, kaderci (yüzde 4): Mevzuyu neredeyse tamamen Allah’a havale etmiş durumdalar. Yaklaşık 2.5 milyon kişi olduğu tahmin edilen bu grubun yüzde 36’sında iyimserlik duygusu hakim.

8- İlgisiz, uzak (yüzde 2): Genç, erkek ağırlıklı. Bu grubun yüzde 21’i virüs sonrası hayatında değişen bir şey olmadığını söylüyor. Bu oran araştırmanın toplamında yüzde 9.

11 MİLYON KİŞİ İZOLASYON GÜNLERİNDE ÇALIŞIYOR

Salgın öncesi evden çalışanlar toplam nüfusun yüzde 1’ini oluştururken şu anda yüzde 7’ye çıkmış durumda.

İzolasyon döneminde 4.3 milyonun üstünde kişi evden çalışıyor. 7.5 milyon kişi ücretli veya ücretsiz izne çıkarıldı. En az 11 milyon kişi ise tam veya yarı zamanlı çalışmak üzere dışarı çıkmak zorunda kalıyor.

SALGIN NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

Katılımcıların yüzde 7’si daha fazla TV izlediğini, yüzde 6’si daha fazla kitap/gazete/dergi okuduğunu, yüzde 2’si daha fazla sosyal medya tükettiğini söyledi. Yüzde 3 ise daha fazla maneviyata yöneldi. Sigara-alkol tüketiminde toplamda anlamlı bir fark gözlenmedi.

VİRÜSLE İLGİLİ HANGİ PLATFORMLARDAN GELEN BİLGİLERE GÜVENİYORUZ?

Sağlık Bakanının açıklamaları: Yüzde 75

Sağlık çalışanlarının bireysel açıklamaları: Yüzde 47

Hükümet açıklamaları: Yüzde 46

Televizyon haberleri: Yüzde 44

Türk Tabipleri Birliği: Yüzde 42

İnternet haberleri: Yüzde 14

Sosyal medya: Yüzde 14

İlaç firmalarının açıklamaları: Yüzde 14

TAVSİYELERE UYMA ORANI

Maske kullanımı: Yüzde 45

Dezenfektan kullanmak: Yüzde 61

Düzenli ve yeterli uyku: Yüzde 81

İyi beslenmek: Yüzde 81

1.5 metre uzak kalmak: Yüzde 82

Kolonya kullanmak: Yüzde 85

Sık sık ellerini yıkamak: Yüzde 98

KOŞULLAR UYGUN OLMADIĞI İÇİN UYGULANAMAYAN TEDBİRLER

Maske: Yüzde 6

Dezenfektan kullanmak: Yüzde 8

İyi beslenmek: Yüzde 17

Düzenli ve yeterli uyku: Yüzde 12

1.5 metre uzak kalmak: Yüzde 10

Kolonya kullanmak: Yüzde 4

Hükümetin belediyelere yapılan bağışı durdurmasını doğru bulanların oranı sadece yüzde 27. Katılımcıların yüzde 81’i sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istediklerini söyledi.

HANGİ KURUMA BAĞIŞ YAPARSINIZ?

“Devlet destekli kampanyalar dışında hangisine bağış yaparsınız?” diye sorulduğunda yüzde 35 belediyeler, yüzde 31 LÖSEV, Yüzde 28 Haluk Levent’in AHBAP derneği, yüzde 22 dini vakıflar, yüzde 22 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Yüzde 17’si ise Türk Tabipleri Birliği’ne bağış yapabileceklerini söyledi.