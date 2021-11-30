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Korona aşıları Omicron'a karşı etkisiz mi?

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Moderna CEO’su Stephane Bancel mevcut korona aşılarının Omicron varyantına karşı daha az etkili olabileceğini söyledi. Omicron varyantı ise dünya genelinde yayılmaya devam ediyor; varyant üç ülkede daha tespit edildi.
Korona aşıları Omicron'a karşı etkisiz mi?

ABD merkezli ilaç ve aşı üreticisi Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, mevcut korona aşılarının etkisinin yeni ortaya çıkan Omicron varyantına karşı daha düşük olabileceğini söyledi. Günümüzde uygulanan aşıların halen baskın olan Delta varyantına karşı etkili olduğunu kaydeden Bancel, bu etkinin yeni mutasyon karşısında daha düşük olacağını tahmin ettiğini belirtti.

Bancel, Financial Times gazetesine verdiği demeçte, "Bence (aşıların etkisinde) önemli bir düşüş olacak. Sadece ne kadar olacağını bilemiyorum, çünkü verileri beklemek zorundayız. Ama konuştuğum tüm bilim adamları 'bu iyi olmayacak' diyor" şeklinde konuştu.

Yeni ülkelere de sıçradı

Bu arada, yeni varyant Omicron dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Son olarak İskoçya, İspanya ve İsveç'te de yeni mutasyona bağlı vakaların tespit edildiği belirtildi. BBC'nin verdiği bilgiye göre İskoçya'da Omicron'a bağlı altı vaka tespit edildi. Daha önce Hollanda, Fransa ve İtalya'da görülen şüpheli veya doğrulanmış vakaların da Omicron bağlantılı olduğu kesinleşti. Kanada'da, ise Nijerya'dan dönen iki yolcuda Omicron enfeksiyonu doğrulandı.

Biden: ABD'de de görülmesi zaman meselesi

ABD Başkanı Joe Biden, mevcut pandemi koşullarının ülke genelinde yeniden kapanmayı gerektirecek bir durum oluşturmadığını açıkladı. Biden, vatandaşların aşılandığı ve özellikle iç ortamlarda maske takmaya devam ettiği sürece pandeminin yönetilebilir olduğunu söyledi. Hastanelerdeki durumun da endişe verici boyutlarda olmadığını kaydeden ABD Başkanı ancak, yeni koronavirüs varyantı Omicron'un ABD'de de tespit edilmesinin "sadece bir zaman meselesi" olduğunu kaydetti. Yeni varyantın ABD'de de ortaya çıkması halinde bu durumu "endişe için bir sebep ama panik için değil" sözleriyle değerlendiren Biden, yeni virüs mutasyonunun seyri hakkında yeterli bilgi olmadığını vurguladı. İlk bulguların Omicron'un, Delta varyantına kıyasla daha bulaşıcı olduğuna işaret ettiğini ancak hastalığın daha kolay geçirildiği ve ölüm oranlarının da daha düşük görüldüğüne yönelik bilgilerin de geldiğini söyledi.

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