  • BIST 1.279
  • Altın 467,966
  • Dolar 7,8340
  • Euro 9,2175
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli 4 pozitif vaka saptandı

Korona aşısı bulundu mu, fiyatı ne kadar? Türk doktordan müjdeli haber!

» »
Türk doktorlar Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin şirketi BioNTech'den müjdeli haber geldi.
Korona aşısı bulundu mu, fiyatı ne kadar? Türk doktordan müjdeli haber!

Korona virüs tüm dünyada hızla yayılıyor. Ölü ve vaka sayılarındaki artış ise tedirginliği hat safhaya çıkarmış durumda. Süreç içerisinde umudun adı ise "Korona virüsü aşısı" olmuş durumda... Dünya genelinde cevabı aranan soruların başında ise Korona aşısı bulundu mu? Korona aşısı fiyatı belli oldu mu? sorularının cevabı aranıp merak ediliyor. Meraklı bekleyiş sürerken Türk doktorlar Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin şirketi BioNTech'den müjdeli açıklamayı yaptı. Peki, Korona aşısı bulundu mu? İşte, detaylar...

 

KORONA AŞISI BULUNDU MU?

Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin şirketi BioNTech'de geliştirilen koronavirüs aşısının koronavirüsü durdurmada yüzde 90 etkili olduğu açıklandı. Bilim insanları, baharda normale dönme müjdesi verdi. Türk çiftin başarısını manşetlerine taşıyan dünya basını, Şahin ve Türeci'nin Covid-19 aşısı yarışında daha köklü rakipleri geride bıraktığını vurguladı.

The Times gazetesi, koronavirüs aşısının ardından ilkbahara kadar normale dönüş olabileceğini kaydetti. İngiltere Hükümetinin sağlık yetkililerinden Prof. Dr. Jonathan Van-Tam, bu (Covid-19 aşısı) büyük dönüm noktasından sonra, koronavirüs enfeksiyon dalgasının İngiltere'nin katlanacağı son şey olabileceği anlamına geldiğini söyledi.

İŞTE KORONAVİRÜS AŞISININ FİYATI

Aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişme sonrası "Korona aşısı fiyatı ne kadar?" sorusu da cevaını arıyordu. Nihayet bu soru da cevabını buldu. BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının fiyatı ABD'deki fiyatlandırılmaya göre doz başına 159 TL olacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapaklı Maskelerin Virüsü Filtrelemediği Ortaya Çıktı11 Kasım 2020 Çarşamba 10:28
  • Covid-19’lu Hastalarda Kulak Ağrısı Görülebiliyor11 Kasım 2020 Çarşamba 10:21
  • Kovid-19 aşısının fiyatı belli oldu10 Kasım 2020 Salı 22:15
  • Kurutulmuş gıdalarda gizli tehlike10 Kasım 2020 Salı 22:00
  • Kapalı mekanlarda artan Covid-19 riskini tedbirlerle azaltmak mümkün10 Kasım 2020 Salı 21:45
  • Prostata robotik neşterli çözüm10 Kasım 2020 Salı 21:30
  • Brezilya, Çinin geliştirdiği koronavirüs aşı adayının deneylerini durdurdu10 Kasım 2020 Salı 21:15
  • Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in Türk kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin aşıyı anlattı!10 Kasım 2020 Salı 21:00
  • Tüketirken dikkat! Kanı sulandırıyorlar!10 Kasım 2020 Salı 20:15
  • AB Biontech ve Pfizer'le görüşmeleri tamamladı10 Kasım 2020 Salı 18:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti