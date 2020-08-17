Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı ile ilgili bir gelişme yaşandı. Arjantin ve Meksika’da üretilecek Covid aşı fiyatı belirlendi. Peki, koronavirüs aşı fiyatı ne kadar olacak? Korona aşısı ne zaman çıkacak?

Tüm dünyanın gözü koronavirüs salgını ile mücadele edebilecek Covid-19 aşısı üretimine çevrildi. Birbiri ardına gelen korona aşısı haberleri insanlarda merak uyandırıyor. Son olarak Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı adayının Arjantin ve Meksika’da üretileceği haberi geldi. Açıklama Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez tarafından yapıldı. Buna göre Oxford Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen Kovid-19 aşısı Arjantin ve Meksika’da üretilecek. Aşı adayının 3. test aşamasında olduğu belirtildi. Aynı zamanda koronavirüs aşı fiyatı da araştırılıyor. Peki, koronavirüs aşısı fiyatı ne kadar olacak?

Korona aşısı fiyatı ne kadar?

İnsanlar geliştirilecek olan herhangi bir korona aşısı fiyatı ne kadar olacak sorusuna da yanıt arıyor. Fernandez, Arjantin ve Meksika’da üretilecek olan Covid-19 aşısının fiyatı ile ilgili de bilgi verdi. Açıklamasında korona aşı fiyatı konusunda da yer veren Fernandez, korona aşısı fiyatı ile ilgili olarak her bir doz için 3 dolar ile 4 dolar arası bir fiyat olabileceğini söyledi. Covid aşısı fiyatı diğer ülkelerin geliştireceği aşılara ya da alınacak kararlara göre farklılık gösterebilir. Covid aşı fiyatı yanı sıra Fernandez, aşı geliştiricilerin Meksika merkezli Carlos Slim Vakfı ile yaptığı anlaşma sayesinde Latin Amerika bölgesinin koronavirüs aşısına çok daha erken ulaşacağını belirtti.

Oxford Aşı Grubu ve Jenner Enstitüsü işbirliği ile geliştirilmiş olan ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınmış olan “ChaAdOx1 nCoV-19” isimli aşı adayının haziran ayı sonlarında Brezilya’da insanların üstünde test edilmeye başlamıştı. Aşının başarı elde etmesi halinde Brezilya’da da üretileceği ve ilk olarak Brezilya’nın 100 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alabileceği de açıklanmıştı.

Diğer yandan Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu BioNTech firmasının, ABD’li ilaç şirketi Pfizer’in ortaklığı ile geliştirdiği BNT162 adlı Kovid-19 aşı adayının Arjantin’de insan üstünde test edilmesine 10 Ağustos 2020’de başlanmıştı. Türkiye’de kullanılması muhtemelen olan corona aşısı fiyatı ne olacak konusu da merak ediliyor. Covid-19 aşısı fiyatı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Korona aşısı ne zaman gelecek?

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, korona aşısı ne zaman gelecek sorusuna da yanıt verdi. Fernandez, merak edilen korona aşısı ne zaman çıkacak sorularına yanıt olarak aşının 2021 yılının ilk yarısında elde edilmesinin hedeflendiğini belirtti. Aynı zamanda Brezilya hariç Latin Amerika ülkeleri için 150 milyon ile 250 milyon doz arasında üretileceğini açıkladı.