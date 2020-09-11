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Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız?

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Birbirine çok benzeyen mevsimsel alerji ile koronavirüsün birbirlerinden nasıl ayırt edilebileceğini anlatan Doç. Dr. Denizhan Dizdar, bu rahatsızlıklardan nasıl korunulacağının ipuçlarını da verdi.
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Kulak, burun, boğaz (KBB) uzmanı Doç. Dr. Denizhan Dizdar belirtileri birbirine çok benzeyen mevsimsel alerji ile Covid-19'u birbirine benzediğini belirterek, iki hastalığın da ortak belirtileri olduğuna dikkat çekti.

BELİRTİLERİ BİRBİRİNE ÇOK BENZİYOR

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) belirtileri grip ve mevsimsel alerjiyle benzerlik gösterirken, uzmanlar sonbaharda pek çok kişinin "Grip miyim, Covid-19 mu", "Alerjiye mi yakalandım yoksa koronavirüse mi?" endişesine kapılacağına dikkat çekiyor. KBB uzmanı Doç. Dr. Denizhan Dizdar, Covid-19 ile bu aylarda görülmeye başlayan mevsimsel alerji arasındaki farkları anlattı.

İşte Dizdar'ın konuyla ilgili yapmış olduğu değerlendirme;

- Mevsimsel alerjik rinit, burnun mevsimsel faktörlere, polenlere, havadaki nem ve sıcaklık değişiklerine bağlı olarak gelişebilen aşırı hassasiyetidir. Mevsimsel alerjik rinitin sonucu olarak burun etlerinin şişmesi, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, burunda kaşıntı, geniz akıntısına bağlı olarak sürekli boğaz temizleme hissi ve gıcık şeklinde öksürük görülür.

- Kovid-19 enfeksiyonunda da üst solunum yolu enfeksiyonlarının ortak bulguları olan burun tıkanıklığı ve burun akıntısı görülebilirken; ateş, yaygın vücut kırgınlığı, koku ve tat alma problemleri, solunum sıkıntısı ve balgamlı öksürük vardır. Bu bulgular mevsimsel alerjik rinit hastalarında görülmez, alerjide sadece burun akıntısı, hapşırık mevcuttur.

- Mevsimsel alerjiyi sadece burun semptomları ile geçiren bir hasta için Kovid-19 ek bir risk olmayacaktır ancak alerjik astım ve bronşit gibi akciğeri etkileyen durumlar zatürre riskini artırmaktadır ve bu hastalar Kovid-19 açısından daha dikkatli olmalıdır.

- Maskenin mevsimsel alerjik rinite karşı bilinen bir koruyuculuğu yoktur. Ancak Kovid-19'dan korunmak için maske olmazsa olmazlardandır.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

- Mevsimsel alerjiden korunmanın en iyi yolu hassas olunan alerjiden uzak durmakla mümkündür. Yani polenlerin çok olduğu ortamlarda bulunmayın.

- Evinizi mutlaka havalandırın.

- Yatak çarşaflarınızı 3-5 günde bir değiştirin.

- Sigara alerjik riniti artırır, bu nedenle uzak durun.

- Semptomlar oluşur oluşmaz çok beklemeden doktora başvurun.

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