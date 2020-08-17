  • BIST 1.086
  • Altın 471,364
  • Dolar 7,3675
  • Euro 8,7447
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Korona sonrası seks rehberi: Maske takın, öpüşmeyin

» »
Son aylarda dünyanın dört bir yanında insanlara koronavirüs nedeniyle evde kalmaları ve başka insanlarla temas etmemeleri söyleniyor. Bu çağrı, özellikle yalnız insanların seks partnerleriyle bir araya gelmesini güçleştiriyor.
Korona sonrası seks rehberi: Maske takın, öpüşmeyin

İngiltere’nin HIV ve cinsel sağlık konusunda çalışan kurumu Terrence Higgins Trust tarafından yapılan bir araştırma, insanların %84’ünün başka hanelerdeki insanlarla seks yapmaktan kaçındığını ortaya çıkardı.

Yaşamı tehdit eden bir virüsün yayılmasını önlemek için yapılması gerekenin bu olmasına rağmen Terrence Higgins Trust, insanların seksten tamamen kaçınmasını beklemenin gerçekçi olmadığını ifade ederek koronavirüs riskini en aza indirecek güvenli seks rehberi yayınladı.

Rehbere göre “öpüşmemek, seks sırasında maske takmak ve yüzyüze pozisyonlardan kaçınmak” gibi maddeler yer alıyor.

Kişilerin seksten önce ve sonra 20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla yıkaması da riski azaltan bir diğer madde. Terrence Higgins Trust ayrıca insanlara, seks partneri sayısını birle sınırlandırmalarını tavsiye etti.

Rehberde ayrıca potansiyel partnerlerinin veya evlerinde herhangi birinin son iki hafta içinde herhangi bir semptomu olup olmadığını, koronavirüs testinin pozitif olup olmadığını sormaları önerilirken; semptomu olanların seks yapmamaları tavsiye edildi.

Terrence Higgins Trust’ın sağlık direktörü Dr. Michael Brady “Seks, hayatın çok önemli bir parçası ve insanlara seks yapmamasını söylemek gerçekçi değil. Bu nedenle Covid-19 pandemisi devam ederken cinsel ihtiyaçlarımızla Covid-19’un yayılma riski arasında bir denge bulmamız gerekiyor” dedi

Önerilen maddelere rağmen, pandemi sırasında en iyi seks partnerinin birlikte yaşanılan kişi olduğuna dikkat çeken rehberde ayrıca “Seks oyuncakları, online seks ve mastürbasyon en güvenli opsiyonlardan” ifadesi yer alıyor. Dr. Brady seksten kaçınmanın koronavirüsten korunmanın en iyi yolu olduğunu da sözlerine ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyabet oranları neden artıyor?17 Ağustos 2020 Pazartesi 19:04
  • Islak mayoyla uzun süre durmak idrar yolu enfeksiyonunu tetikliyor17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:41
  • 'Sıkı topuz' kellik sebebi17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:12
  • Ombudsman Sağlık Bakanlığı’nın bazı kişilere ülkeye girişlerde PCR testi ayrıcalığı yaptığı iddiaları konusunda soruşturma yaptı17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:10
  • Hava nasıl olacak?17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:40
  • Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı Brezilya'da 105 bini, Hindistan'da 50 bini aştı17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:50
  • Yeni Zelanda’da Covid-19 nedeniyle seçimler 4 hafta ertelendi17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:30
  • Estonya Güney Kıbrıs’tan Gidenlere 14 Gün Karantina Uygulayacak17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:50
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 827 bini geçti17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:22
  • Sağlık görevlileri uyarmıştı: Kanada'da yeniden açılan striptiz kulübünde 500'den fazla kişi koronavirüse yakalandı17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti