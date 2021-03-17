“Korona varsa, şiir-müzik de var” konseri Cuma akşamı

Lirik Şiir Grubu, “Korona varsa, şiir-müzik de var” başlığıyla online konserini 19 Mart Cuma akşamı düzenliyor. Daha önce 5 Şubat 2021 tarihinde düzenleneceği açıklanan, ancak vaka sayılarının artmasından dolayı ertelenen konser, 19 Mart 2021 Cuma akşamı düzenlenecek.

Pandemi döneminde evde kapanmanın önemine dikkat çekilen etkinlikte, canlı performans sergileyecek olan Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’na, piyanosuyla Kemal Taşçı eşlik edecek.

Lirik Şiir Grubu’nun “Korona varsa, şiir-müzik de var” konseri Kanal Sim ve Lirik Şiir Grubu’nun sosyal medya hesapları üzerinden yarın 21.00-23.00 saatleri arasında canlı olarak izlenebilecek.