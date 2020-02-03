Korona virüse karşı işbirliğine destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), korona virüse karşı yapılacak ortak çalışmaları desteklediklerini duyurdu. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Dayanışma en yüksek seviyede tutulmalı, ırkçı ve yabancı düşmanlığına varan söylemlerden uzak durulmalıdır” uyarısı yapıldı. Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasidadis tarafından yapılan ortak çağrıyı olumlu bulduğunu bildiren CTP, acil durumlar dışında düzenli yapılan ortak çalışmaların daha verimli ve sağlıklı sonuçlar için gerekli olduğunu hatırlattı.

Açıklama şu şekilde:

Yeni tip korona virüs bütün dünyada geniş bir coğrafyada, Çin’in yanı sıra Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Güneydoğu Asya ülkelerine yayılım göstermiş durumdadır. Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkelere hazırlıklı olmaları ve gereken tedbirleri acilen almaları yönünde çağrı yapmıştır. Virüsün yayılmasının önlenmesinde sağlık sistemleri, işbirliği ve iletişim önemli bir rol oynamaktadır. İnsanlığın mücadele ettiği korona virüs salgınına karşı mücadele yürütülürken virüsün ağırlıklı olarak etkilediği ülkeler ile dayanışma en yüksek seviyede tutulmalı, ırkçı ve yabancı düşmanlığına varan söylemlerden uzak durulmalıdır. Dünya genelinde güçlü sağlık sistemleri virüsün yayılmasını önleyebilecek en önemli unsurdur. KKTC Sağlık Bakanlığı erken tanı, hastaların izolasyonu ve tedavisi, olgularla temas edenlerin takibi ile ilgili önlemleri derhal almalı, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmalı, bilgi paylaşımında şeffaf olmalıdır. Dünyadaki tüm ülkeler gibi bizim hükümetimizden de beklenen bütün insanlığı ilgilendiren bu küresel sorunda sorumluluk ve ciddiyetle davranılmasıdır. Bulaşıcı hastalıkların yaptığı salgınlar insanlığa, dünyamızda yaşayan her bireyin ve her ülkenin birbirleriyle güçlü bir şekilde bağlı oldukları ve hastalıkların yayılırken sınır tanımadıkları gerçeğini bir kez daha hatırlatmıştır. Dünyada yaşanılan korona virüs salgınının gündeme gelmesi ile Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarını etkileyebilecek ortak sağlık sorunlarının çözümü için kurulan iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kıbrıs’a herhangi bir şekilde ulaşan herhangi bir bulaşıcı hastalık hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar için aynı düzeyde risk oluşturmaktadır. Ülkemizde kapsamlı çözüme ulaşmak için çabalar sürerken aynı zamanda toplumları etkileyen insani meselelerde çok daha yakın dayanışma ve birlikte çalışma içinde olunması gerekmektedir. Bu bağlamda korona virüs salgını ile ilgili olarak Liderler tarafından yapılan ortak çağrıyı olumlu bulduğumuzu belirtirken, acil durumlar dışında düzenli, sürekli ve aksatılmadan yapılan ortak çalışmaların içinde bulunduğumuz olağanüstü zamanlarda daha verimli ve sağlıklı sonuçlar için gerekli olduğunu hatırlatırız.