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Korona virüsü 5 ayda yendi! Lütfen herkes kendini korusun

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Korona virüsün Türkiye’de görülmeye başlandığı ilk günlerde öksürük şikayeti ile Çorlu Devlet Hastanesine başvuran kronik astım hastası Mustafa Sümek (47) 5 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi.
Korona virüsü 5 ayda yendi! Lütfen herkes kendini korusun

Çorlu Devlet Hastanesinde korona virüs nedeniyle yaklaşık 5 ay süren yoğun bakım tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecek seviyeye gelen Mustafa Sümek adlı hastanın eşi, başından geçenleri ve yaşadıklarını anlattı.

Eşinin 5 aydır hastanede olduğunu kaydeden Müşerref Sümek, “Eşim 5 aydır burada. Doktorlarımız çok ilgilendiler hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ama eşim çok zor bir dönemden geçti, şu anda yeniden doğmuş gibi. Allah razı olsun bugüne geldik. İnşallah bundan sonra da böyle yavaş yavaş kendini toparlar. Sağlığına kavuşmasını diliyoruz” dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Sümek, “Kendilerine çok dikkat etsinler bu şakaya gelmeyen bir şey. Eşimde o konuda biraz duyarsızca davrandı. Ama sonucunu gördü. Bence herkesin duyarlı olmasını isterim. Çok zor bir süreçten geçtik. Onun için lütfen herkes kendini korusun. Çok dikkatli olsun, mümkün olduğunca kendine dikkat etsin. Bizim yaşadıklarımızı onlar da yaşamasınlar, biz çok kötü bir süreçten geçtik” diye konuştu.

Mustafa Sümek’in ağabeyi Hüseyin Sümek ise “Zor bir süreçten geçtik, bu bir gerçek. Fakat doktorlarımız gerekli her şeyi sundular, her şeyde yardımcı oldular. Kesinlikle bizi yalnız bırakmadılar, gereken her şeyi yaptılar” şeklinde konuştu.

"MASKE, SOSYAL MESAFE VE EL HİJYENİNE ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ"

Hastanın serviste takibini yapan Dr. Yunus Cem Tuncer de 2 Nisan 2020’den bu yana süren tedavi ile ilgili olarak "Hastamız 2 Nisan’da öksürük şikayetiyle acil polikliniğimize başvuruyor. Servis yatışından sonra durumu ağırlaşınca astım hastası da aynı zamanda. Yoğun bakıma alınıyor ve burada 18 Ağustos’a kadar arkadaşlarımız yoğun bakım tedavisini yapıyorlar. Oradan da servis tedavisinin devam etmesi için biz aldık. Biz de tedavisini tamamladık ve şifa ile taburcu edeceğiz. Bu hastalığın kimde olduğunu bilmiyoruz, onun için maske, sosyal mesafe ve el hijyenine çok dikkat etmemiz ve kurallara uymamız gerekir” dedi.

Türkiye özellikle son 10 yılda sağlık alanında çok büyük atılımlara imza attığının altını çizen Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağatay Onar ise "Avrupa ve Amerika’ya göre kıyaslandığı zaman 100 bin kişiye düşen yatak sayısı bizim ülkemizde ortalamanın aşağı yukarı 6 - 7 katı daha büyük yatak kapasitesine sahip. Bunun da meyvelerini topluyoruz diyebilirim aslında. Hastanın çok uzun süre yatış süresi oldu. Allah'a çok şükür ki taburculuk noktasına kadar gelebildi. Uzun süre hem hasta için, hem yakınları hem de sağlık personeli için yıpratıcı ve zor bir süreç oluyor. Bizim temennimiz aslında olay bu noktaya gelmeden, topta genel geçer bir kural vardır. Tedbirlerin en küçüğünde bir ihmal yapılması en büyük komplikasyonlara en büyük hastalıklara, başa çıkamayacağımız durumlara sebep olur. O yüzden tedbiri elden bırakmadan, maske, sosyal mesafe artı bunun yanında da el hijyenine dikkat ederek virüsü beraberce yeneceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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