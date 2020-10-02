Korona virüsü ağır geçirmenin tek nedeni belli oldu. Genetik şifresi çözüldü. Bilim insanları duyurdu Kaynak Yeniçağ: Korona virüsü ağır geçirmenin tek nedeni belli oldu. Genetik şifresi çözüldü. Bilim insanları duyurdu

Almanya'da bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, Neandertaller'den miras alınan genlerin bazı ağır korona virüs vakalarında rol oynamış olabileceği belirtildi.

DHA’da yer alan habere göre, Almanya’nın Leipzig şehrinde bulunan Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nden Neandertal genetiği konusunda uzman bir ekip, daha ağır korona virüs vakalarından bazılarıyla ilişkilendirilen DNA zincirini inceledi.

Neandertaller'den yaşayan Avrupalı ve Asyalılar'a aktarıldığı bilinen DNA dizileriyle karşılaştırdı. Kromozom 3'teki DNA zincirindeki belirli varyasyonları korona virüs ile daha ağır hasta olma riski ile ilişkilendirdi.

Max Planck Enstitüsü’nden Svante Paabo ve Hugo Zeberg Nature Dergisi'nde yayımlanmak üzere kabul edilen makalede "Burada söz konusu riskin, Neandertallerden miras kalan ve Avrupa'daki insanların yaklaşık yüzde 16'sı, Güney Asya'daki insanların yaklaşık yüzde 50'si tarafından taşınan bir genomik segment tarafından oluştuğunu gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bugün bu gen varyantını miras alan insanların korona olmaları durumunda yapay havalandırmaya ihtiyaç duyma olasılıklarının üç kat daha fazla olduğu belirtildi.

Kaynak Yeniçağ: Korona virüsü ağır geçirmenin tek nedeni belli oldu. Genetik şifresi çözüldü. Bilim insanları duyurdu