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Korona virüsün Türkiye’nin Faaliyetlerini Durdurmadığı İddiası…

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Korona virüsün Türkiye’nin Faaliyetlerini Durdurmadığı İddiası…
Korona virüsün Türkiye’nin Faaliyetlerini Durdurmadığı İddiası…

Güney Kıbrıs’ın koronavirüs tehlikesinin göğüslenmesi için olağanüstü hal durumunda olduğu ancak Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine devam ettiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs koronavirüs tehlikesinin göğüslenmesi için olağanüstü hal durumunda iken Türk “tehdidinin” aktif olarak kalmaya devam ettiğini savundu.

Türkiye’nin koronavirüs karşısında “yara almaz” şekilde durduğunu savunan gazete, Ankara’nın bu dönemde planlamalarını ileriye götürdüğünü öne sürdü.

İyi haber alan kaynaklara atıfta bulunarak Türkiye’nin jeopolitik isteklerinin, koronavirüsün yayılması boyutunun korkunç olmasına karşın, ertelenmeyeceği ya da bundan etkilenmeyeceğini iddia eden gazete, “Yavuz” gemisinin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 8’inci parselde kalmaya devam ettiğini ve Nisan ayı sonuna kadar faaliyetlerine devam edeceğini ileri sürdü.

Gazete, Barbaros gemisinin de bölgede kalmaya devam ettiğini savundu.

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