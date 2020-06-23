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Korona virüsünde sürü bağışıklığı olmaz

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Dünyaca ünlü ABD'li doktor Haseltine: Korona virüsünde sürü bağışıklığı olmaz
Korona virüsünde sürü bağışıklığı olmaz

 

ABD'nin önde gelen doktorlarından William Haseltine, Covid-19 salgınına karşı sürü bağışıklığının imkânsız olduğunu söyledi. Ünlü doktor, korona virüslerinde sürü bağışıklığına dair hiçbir kanıt olmadığına dikkat çekerek "Bu bir fantezi" dedi.

Kanser, HIV ve insan genomu projelerindeki çığır açıcı çalışmalarıyla tanınan ABD’li bilim insanı William Haseltine, yeni tip korona virüsüne karşı sürü bağışıklığının mümkün olmadığını söyledi. Haseltine, “Bu bir fantezi. Bazı virüslerde gerçekleşir. Bu virüs için gerçekleşecek gibi görünmüyor” dedi.

CNN’in New Day programına katılan Haseltine, ‘insan vücudunun mevcut virüsü aldıktan sonra unuttuğunu’ belirterek, “Bu, sürü bağışıklığı sağlayabileceğiniz türden standart bir virüs değil. Korona virüsleri için sürü bağışıklığı konusunda hiçbir kanıt yok. Böyle bir durum yok” ifadelerini kullandı.

‘HER YIL AYNI DÖRT KORONA VİRÜSÜ GERİ DÖNÜYOR’

Haseltine, “Her yıl aynı dört korona virüsü bizi grip yapmak için geri dönüyor… Bu virüslerden birine yakalansanız da, ertesi yıl aynı hastalığa yol açabiliyor” dedi. Çin’de yapılan bir araştırma mevcut korona virüsüne karşı bağışıklığın iki ila üç ayda ciddi ölçüde azaldığını ortaya koymuşken, Haseltine de sözlerine şöyle devam etti:

“Artık araştırmalardan biliyoruz ki, bağışıklık iki-üç aylık bir dönem için azalıyor. Kaybolmuyor ama kısa bir süre içinde azalıyor. Dolayısıyla sürü bağışıklığı diye bir şey yok. Bu bir fantezi. Bazı virüslerde gerçekleşir. Bu virüs için gerçekleşecek gibi görünmüyor.”

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