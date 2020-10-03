Koronada ateşi öksürüğü unutun. İşte gerçek belirtisi

Yeni tip korona virüsün ilk görülmeye başladığından beri en yaygın üç semptomundan olan ateş, öksürük ve nefes darlığı yerini koku kaybına bıraktı.

AA’da yer alan habere göre, İngiltere’nin College London Üniversitesi (LCL), tat ve koku duyularını kaybeden 590 kişinin katılımıyla bir araştırma yürüttü.

KOKU KAYBI DAHA BELİRGİN

Araştırma sonucu ateş ve öksürükle kıyaslandığında koku kaybının korona virüsün daha belirgin bir göstergesi olduğu bildirildi. Yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 80'inde Covid-19 antikorlarına rastlanırken, bu kişilerin yarısı, ateş veya öksürük şikayetleri yaşamadıkları bilgisini verdi.

3 KAT FAZLA ANTİKOR SAPTANDI

Araştırmayı yapan uzmanlar koku kaybı yaşayan hastaların, tat kaybı ile karşılaştırıldıklarında 3 kat daha fazla antikor saptandığı belirtildi. Koku ve tat kaybının, yeni tip korona virüsün burnun arkasında, boğazda ve dildeki hücreleri istila ettiğinde ortaya çıktığı düşünülüyor.

Bu durumun, gripte koku ve tat almanın, solunum yollarının tıkanması sonucu etkilenmesinden farklı bir durum olduğuna işaret ediliyor.

Uzmanlar Covid-19'un "çok belirgin bir semptomu" olarak ortaya koyduğu test ve tedavi aşamasında bu semptoma daha fazla odaklanılmasını istedi.