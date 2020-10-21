Arjantin'in Tartagal şehrinde yaşayan 69 yaşındaki Ramon Juarez isimli adam, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden adamın ölümüne Kovid-19'un yol açtığı ortaya çıkınca cesedi yakılmak için hastane morguna kaldırıldı.

Arjantin'de 69 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra öldü. Ölüm nedeni koronavirüs olarak açıklanan adam, yakılmak üzere morga kaldırıldı. Yakınları yakılacak olan yaşlı adamın cenazesini morgdan kaçırdı.