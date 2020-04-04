Koronavirüs: 68 yıldır tahtta olan İngiltere Kraliçesi Elizabeth 4. kez olağanüstü konuşma yapacak

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada hayatı felç ederken bir çok olağan dışı olayı da beraberinde getiriyor. 68 yıldır tahtta olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth de pazar günü halka özel bir konuşma yapacak. Kraliçe daha önce sadece üç kez olağanüstü durumlarda özel konuşma yapmıştı. Covid-19 salgını nedeniyle halka hitabı 4. özel konuşması olacak. Kraliçe’nin konuşması televizyon, radyo ve sosyal medya kanallarından canlı yayınlanacak.

İngiltere’de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artarken 93 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth pazar günü halka hitap edecek. Kraliçe’nin özel hitapları oldukça nadir. Kraliçe 68 yıl boyunca 2002’de annesi vefat ettiğinde, 1997’de Prenses Diana’nın cenaze töreninde ve 1991’da I. Körfez Savaşı’nda olmak üzere üç kez halka özel hitap yaptı.

II. Elizabeth Covid-19’a karşı tedbir çerçevesinde mart ayından bu yana Windsor Sarayı’nda bulunuyor. Kraliçe’nn hitabı canlı değil, kayıttan gerçekleşecek.

Kraliçe'nin konuşmasında İngiltere’deki sağlık görevlilerine teşekkür etmesi bekleniyor.

Covid-19 salgını sebebiyle Başbakan Boris Johnson ile haftalık görüşmelerini telefonla gerçekleştiren Kraliçe II. Elizabeth son olarak 2012 yılında tahta geçişinin 60'ıncı yılı şerefine düzenlenen “Elmas Jübile” etkinliklerinde halka hitap etmişti

134. Wimbledon tenis turnuvası da iptal edildi

İngiltere’de 1877 yılından bu yana düzenlenen alanın en prestijli yarışmalarından Wimbledon tenis turnuvası da iptal edildi. Turnuvanın 134. Sü gelecek sene gercekleşecek. Turnuva son olarak II. Dünya Savaşı esnasında iptal olmuştu.