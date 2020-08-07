Koronavirüs: Afrika kıtasında vaka sayısı 1 milyonu geçti

Afrika’da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı. Sadece Güney Afrika’da 500 binden fazla vaka tespit edildi.

Güney Afrika’nın ardından kıtada en fazla vaka sayısı belirlenen ülke Mısır. İki ülke birlikte Temmuz ortasına kadar toplam vakaların yüzde 75’ini oluşturuyordu.

Ancak kıtadaki her ülkede yeterli sayıda test yapılmadığı ve sağlıklı veri akışı sağlanmadığı endişeleri hakim. Bu ülkelerden biri Tanzanya.

Afrika Birliği, Tanzanya’daki veri eksikliğinin “bir endişe kaynağı” olduğunu söylüyor. Tanzanya’da haftalardır veriler paylaşılmasa da Sağlık Bakanı Temmuz ayının başında hastalığın “bitmeye yakın olduğunu” söyledi.

Verilere göre, Afrika kıtasında Covid-19’dan 22 bin kişi hayatını kaybetti, 690 bin kişi ise iyileşti.