Koronavirüs araştırması: Türkiye'de ev karantinası kadına şiddeti yüzde 27.8 artırdı

Sosyo Politik Saha Araştırması Merkezi, 3-8 Nisan tarihleri arasında "Kovid-19 Kadının Etkilenimi ile Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Türkiye Araştırma Raporu" adlı bir araştırma gerçekleştirdi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Muğla, Balıkesir, Mersin Adana, Samsun, Malatya, Diyarbakır, Van, Urfa, Batman, Mardin'in arasında yer aldığı 28 kentten bin 873 kadın ile yapılan araştırmada, kadınların pandemi sürecinden nasıl etkilendiği, karantina sürecinde ne kadar kadının ve çocuğun şiddete maruz kaldığı ve hangi türüne maruz kaldığı araştırıldı.

Araştırmanın sonucuna göre, “Karantina süreci öncesinde hane içerisinde herhangi bir şiddete maruz kaldınız mı?' sorusuna görüşmecilerin yüzde 84.8'i "hayır" cevabını verirken yüzde 15.2'si "evet" dedi.

“Karantina süreci içerisinde aşağıdakilerden hangisine veya hangilerine maruz kaldınız?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 43’ü şiddete maruz kaldığını belirtirken, yüzde 57’si ise şiddet görmediğini ifade etti.

Rapora göre, karantina sürecinde kadına şiddetin yüzde 27.8 arttığı görüldü.

Araştırmada katılımcılara hangi sorular yöneltildi?

Araştırmada ilk olarak, "Karantina sürecinde hanede işsiz kalan oldu mu?" sorusunun yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 59.3'ü bu soruya "hayır" derken; yüzde 40.7'si "evet" yanıtını verdi.

"Evet" diyenlerin oranı; lisans ve yüksek lisans mezunlarında en düşük seviyede iken; okuryazar olmayan grupta yüzde 88.9 oranında.

Katılımcılar, 'Karantina süreci içinde ev içi tartışma veya çatışmalar yaşadınız mı?' sorusuna da yüzde 69.4 oranında "evet" cevabını verirken, yüzde 30.6'sı ise "hayır" dedi.

Bu soruya evet yanıtını verenlere "Ev içi tartışmaların karantina öncesinde mi yoksa şimdi mi daha yoğun olduğu "sorusu yöneltildi. Soruyu yanıtlayanların yüzde 52.6'sı "öncesi ile şimdi aynı" yüzde 39.5'i "şimdi daha yoğun", yüzde 7.9'u "önce daha yoğundu" cevabını verdi.

Ev içi tartışmaların en çok hangi aile ferdiyle yaşandığı sorusuna ise; yüzde 32.4'ü "eş", yüzde 16.3'ü "kardeşler", yüzde 15.7'si "çocuğum" ile derken yüzde 13.2'si soruya yanıt vermedi.

En çok tartışma yaratan konu olarak; yüzde 14.6'sı "temizlik", yüzde 10.6'sı "maddi ihtiyaçlar/para", yüzde 8.8'i "kişisel kaprisler", yüzde 7.6'sı "aile içi müdahaleler" yüzde 7.2'si ise "ev işi/yemek" yanıtını verdi.

Karantina sürecinde kadınlar hangi şiddet türlerine maruz kaldılar?

'Sizce Karantina Süreci Kadına ve Çocuğa Şiddeti Tetikliyor Mu?' sorusuna katılımcıların yüzde 45.9'u "evet" cevabını verirken, yüzde 39'u "kısmen" yüzde 17.2'si "hayır" şeklinde yanıt verdi.

"Karantina süreci içerisinde aşağıdakilerden hangisine veya hangilerine maruz kaldınız?' sorusuna ise katılımcıların yüzde 43’ü şiddete maruz kaldığını belirtirken, yüzde 57’si ise şiddet görmediğini ifade etti.

Şiddete maruz kaldığını belirten katılımcıların, yüzde 23.7 psikolojik şiddete , yüzde 10.3'ü ekonomik şiddete, yüzde 4.8'i dijital şiddete, yüzde 1.7'si fiziksel şiddete, yüzde 1.4'ü cinsel şiddete maruz kaldığını, yüzde 1.1'i ısrarlı takibe maruz kaldığını söyledi.