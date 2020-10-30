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Koronavirüs Aşı Listesi Çıkarılıyor: Önce Genç Ve Sağlıklılara

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Sağlık Bakanlığı, e-Nabız kayıtlarından pandemi aşısında öncelik verileceklere ilişkin listeyi oluşturmaya başladı. Aşılar ilk olarak genç ve sağlıklı gruba yapılacak. Sağlık çalışanları ve polisler de öncelikli listede.
Koronavirüs Aşı Listesi Çıkarılıyor: Önce Genç Ve Sağlıklılara

Risk alınmaması için ilk etapta 65 yaş üstüne korona aşısı yapılmayacak.

Koronavirüs salgınının durdurulmasıyla ilgili planlamalar, ‘aşı bağışıklığı, toplumsal bağışıklık ve virüsün mutasyona uğraması’ hesaba katılarak yapılıyor. Bulaşın önlenmesi için günlük kararlar alınırken, orta vadede yapılacak çalışmalar da masaya yatırılıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, sağlık Bakanlığı, grip aşısından sonra e-Nabız kayıtlarından pandemi aşısında öncelik verileceklere ilişkin listeyi de oluşturmaya başladı.

5 milyon doz gelecek

Hükümete verilen brifinglerde, ocak ayında Türkiye’nin gündemine girmesi beklenen koronavirüs aşısıyla ilgili öncelikler aktarılıyor. Edinilen bilgiye göre, Çin’den 5 milyon doz getirtilecek olan aşı, iki doz halinde uygulanacak. Her aşamada 2.5 milyon kişiye aşı yapılacak. Alman-ABD ortak yapımı BioNTech aşısı ile ilgili ön bağlantıların yapıldığı ifade edildi.

65 yaş üstüne aşı yok

Henüz aşıların bağışıklıklarının ne kadar süreceğine ilişkin net bir bilgi ise bulunmuyor. Çalışmaların olması gerekenden hızlı tamamlanması nedeniyle aşılarla ilgili zaman zaman tereddütler oluştuğu, ancak büyük problemler beklenmediği dile getirildi.

Aşıların, grip aşısı uygulamasından farklı olarak genç ve sağlıklı kişilere yapılacağı belirtildi. Bu aşılar, 65 yaş üstüne ise yapılmayacak. Aşılar bu yaş grubunda hiç denenmediği için risk alınmayacak. Önceliğin sağlık personeli, polisler veya insan yoğunluğu bulunan yerlerde görev yapanlar olarak belirleneceği de ifade edildi.

Pandemide üçlü hesap

Bu tür pandemi süreçlerinin 1.5 yıl sürdüğü bilgisi paylaşılırken bilimsel çalışmalar ve alınan önlemlerle, yaz aylarında sorunun aşılabileceği değerlendirmeleri yapıldı.

Pandemiyle ilgili orta vadeli planlamada, üç başlığın önem taşıdığı bilgisi paylaşıldı:

1- Aşı bağışıklığı,

2- Virüsün mutasyona uğrayarak yok olması,

3- Toplumsal bağışıklığın oluşması.

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