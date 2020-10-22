  • BIST 1.198
  • Altın 485,880
  • Dolar 7,9168
  • Euro 9,3577
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAPilli:1'i yerel 3 yeni vaka!

Koronavirüs aşısı: Brezilya'da bir gönüllünün aşı deneylerinde ölmesine ilişkin incelemede 'güvenlik açığına rastlanmadı'

» »
Koronavirüs aşısı: Brezilya'da bir gönüllünün aşı deneylerinde ölmesine ilişkin incelemede 'güvenlik açığına rastlanmadı'
Koronavirüs aşısı: Brezilya'da bir gönüllünün aşı deneylerinde ölmesine ilişkin incelemede 'güvenlik açığına rastlanmadı'

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının testleri, Brezilya'daki gönüllülerden birinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından kaldığı yerden devam edecek. Brezilya'da yapılan incelemede "güvenlik açığına rastlanmadığı" açıklandı.

Brezilya'da sağlık yetkilileri, mahremiyet ilkesi gereği, ölümle ilgili ayrıntıları paylaşmadı.

Oxford Üniversitesi ise "dikkatli bir değerlendirme sonucu, olayla ilgili güvenlik kaygısı bulunmadığının ortaya çıktığını" duyurdu.

BBC'nin değerlendirmesine göre yaşamını yitiren gönüllüye aşı yapılmamıştı.

Denemelere katılan gönüllülerin yalnızca yarısına gerçek aşı yapılıyor. İkinci gruba ise halihazırda kullanılmakta olan lisanslı menenjit aşısı yapılıyor.

Katılımcılara ve ailelerine, hangi aşının hangi gönüllüye yapıldığı söylenmiyor.

Bu uygulama, iki grubu karşılaştırarak aşının etkili olup olmadığını ölçme imkanı sağlıyor.

AstraZeneca ilaç şirketi, tekil vakalarla ilgili yorum yapamayacaklarını açıkladı ancak "tüm gerekli incelemelerin yapılmakta olduğunu" ekledi.

Şirketin açıklamasında, "Tüm önemli tıbbi uygulamalar, araştırmacılar, bağımsız güvenlik gözetim komitesi ve düzenleyici otoriteler tarafından dikkatle masaya yatırılıyor. Bu incelemeler neticesinde çalışmanın sürdürülmesine ilişkin herhangi bir güvenlik kaygısı ortaya çıkmadı" ifadeleri yer aldı.

Oxford/AstraZeneca aşısının piyasaya sürülecek ilk aşılardan biri olacağına ilişkin yüksek bir beklenti hakim.

Aşı denemelerinin ilk iki fazından başarıyla çıkan aşı adayı, İngiltere, Brezilya ve Hindistan'ı da içeren bir dizi ülkedeki gönüllülerle üçüncü faz denemelerine tabi tutuluyor.

Oxford ve AstraZeneca işbirliğiyle geliştirilen aşının denemeleri geçen ay bir denekte görülen "açıklanamayan bir hastalık" nedeniyle durdurulmuştu ancak bunun "rutin bir prosedür" olduğu açıklanmıştı.

Oxford Üniversitesi'nden yapılan açıklamada bunun gibi büyük çaplı testlerde bazı deneklerin olumsuz tepkiler vermesinin "beklenir" bir durum olduğu belirtilmişti.

Aşı denemeleri, yapılan incelemelerin ardından ABD dışındaki ülkelerde kaldığı yerden devam etti ancak ABD'deki denemeler, ülkedeki düzenleyici otoritelerin incelemelerinin tamamlanması amacıyla hala bekletiliyor.

Bloomberg haber ajansına konuşan bir yetkili, ABD'deki denemelerin de gelecek hafta yeniden başlamasını beklediklerini duyurdu.

'Denemeler sürmeli'

Brezilya Sağlık Gözetim Kurumu (Anvisa), Brezilyalı gönüllünün ölümünü 19 Ekim'de haber aldıklarını açıkladı.

Ülkedeki medya organlarına göre, 28 yaşında bir doktor olan gönüllü, Covid-19 komplikasyonları nedeniyle yaşamını yitirdi. Basına göre, doktor koronavirüs taşıyan hastalarla çalışıyordu.

Anvisa, Brezilya basınındaki bu iddiaları henüz teyit etmedi.

Oxford Üniversitesi'nin açıklamasında, "Kontrol grubundaki ya da Covid-19 aşısı yapılan gruptaki tüm tıbbi gelişmeler bağımsız olarak inceleniyor. Hem söz konusu bağımsız incelemeler hem de Brezilya'nun düzenleyici kurumunun incelemesi, aşı denemesinin devam etmesi tavsiyesini verdi" ifadeleri yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Covid-19'a karşı sürü bağışıklığını beklemek tehlikeli"22 Ekim 2020 Perşembe 19:45
  • Fazla kilonuzun nedeni horlamanız olabilir22 Ekim 2020 Perşembe 19:30
  • Yeni umut ışığı! Yüz yıl önce bulunan verem (BCG) aşısı koronavirüs ölümlerine engel olabilir22 Ekim 2020 Perşembe 19:15
  • Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Tedbirleri Geri Geliyor22 Ekim 2020 Perşembe 17:18
  • Çayın yeni bir faydası daha ortaya çıktı22 Ekim 2020 Perşembe 15:00
  • Bilim Kurulu Üyesi: Okulda olmayan çocuklarda pozitifleşme daha yüksek22 Ekim 2020 Perşembe 13:50
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 494 bini aştı22 Ekim 2020 Perşembe 13:14
  • ‘Corona virüsü beyinde kalıcı hasar bırakıyor’22 Ekim 2020 Perşembe 12:50
  • Adana’da ‘kör eden’ sinek tehlikesi22 Ekim 2020 Perşembe 12:20
  • Röntgen filmlerinden coronayı teşhis eden sistem geliştirdi22 Ekim 2020 Perşembe 11:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti