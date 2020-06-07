Koronavirüs aşısı denemelerinde kullanılıyor: At nalı yengeci kanı

Modern tıp aşı testlerinde hala bu hayvanın kanından istifade ediyor ve geliştirilen alternatif test için daha fazla çalışma yapılması gerektiği vurgulanıyor...

Dünya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için aşı yarışına sahne olurken, elde edilen tedavi ürünlerinin geçeceği testlerin güvenliği de hayati nitelik taşıyor.

Yalnızca bu salgın döneminde değil onlarca yıldır ilaçlar üzerinde araştırma yapan kuruluşlar, bir hayvandan toplanan önemli bir içeriğe ihtiyaç duyuyor: At nalı yengeci kanı.

Bu hayvanın kanı, aşı dahil enjekte edilebilir ilaçların endotoksin adı verilen tehlikeli bakteriyel bulaşıcı maddelere karşı test edilmesinde kullanılıyor.

Firmalar geliştirdikleri aşıları bakterilerden ve toksinlerinden arındırmak için bu kandan sentezlenen “LAL” adlı maddeden istifade ediyor.

Söz konusu uygulamaya alternatif olarak sunulan bir diğer testinse yengeçlerin kanındaki kimyasala eşdeğer suni bir madde içerdiği belirtiliyor.

Çevreciler ve bazı sivil toplum örgütleri at nalı yengeçlerini ve yavrularını bu hayvanlarla besleyen kuşları korumak için alternatif testin geniş çapta kabul edilmesi konusunda çaba sarf ediyor.

Ancak New York Times’ın haberine göre ABD Farmakopesi geçen cuma günü yaptığı açıklamada, rFC (rekombinant C faktörü) olarak bilinen alternatif test için çok daha fazla çalışmaya gerek olduğunu bildirdi.

Mevcut teste dair ellerinde 30 yıllık, yeni test içinse yalnızca 2 yıllık veri olduğunu vurgulayan kurum, konuyla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Avrupa Farmakopesi ise bugüne dek alternatif testin kullanımına geniş çapta onay verdi.

Yeni tip Koronavirüse karşı geliştirilecek aşılarla ilgili testlere dair talep arttığı için bu konu üzerinde yaşanan tartışma da geniş çapta ilgi görüyor. Ayrıca milyarlarca doz aşı için en nihayetinde endotoksin testlerinin gerekeceği belirtiliyor.