Koronavirüs aşısı: Dört Avrupa ülkesi ilaç şirketi AstraZeneca'yla anlaşma imzaladı

Dört Avrupa ülkesi, bu yıl koronavirüs aşısı geliştirilebilmesi ve bu aşıdan 400 milyon doz üretilebilmesi için İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'yla anlaşma imzaladı.

Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda anlaşmayla Avrupa Birliği (AB) üyesi tüm ülkelerin vatandaşlarına aşı yapılmasını güvence altına almak istiyor.

Avrupa'nın aşı konusunda diğer ülkelerin gerisinde olduğunu söyleyen Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yaptıkları anlaşmanın tüm AB vatandaşlarının çıkarına olduğunu söyledi.

AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot ise "Avrupa'daki mevcut tedarik zincirimiz nedeniyle üretime kısa sürede geçmeyi ve aşıyı süratle ve yaygın biçimde üretmeyi umuyoruz" dedi.

Soriot, dört Avrupa ülkesiyle imzaladıkları anlaşma sonucu kar etmeyeceklerini açıkladı.

AB üyesi ülkeler daha önce birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'na, klinik deneylerde umut vadeden aşılardan istenilen dozda satın alma yetkisi vermişti.

Klinik deneyler sürüyor

AstraZeneca, İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının klinik deneylerine başlamıştı.

Ancak aşının etkili olacağının henüz bir garantisi yok.

AstraZeneca şu ana kadar aralarında ABD'nin de bulunduğu ülkelerle toplam 2 milyar doz aşı için anlaşma imzalamış durumda.