  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Koronavirüs aşısı: Dört Avrupa ülkesi ilaç şirketi AstraZeneca'yla anlaşma imzaladı

» »
Koronavirüs aşısı: Dört Avrupa ülkesi ilaç şirketi AstraZeneca'yla anlaşma imzaladı
Koronavirüs aşısı: Dört Avrupa ülkesi ilaç şirketi AstraZeneca'yla anlaşma imzaladı

Dört Avrupa ülkesi, bu yıl koronavirüs aşısı geliştirilebilmesi ve bu aşıdan 400 milyon doz üretilebilmesi için İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'yla anlaşma imzaladı.

Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda anlaşmayla Avrupa Birliği (AB) üyesi tüm ülkelerin vatandaşlarına aşı yapılmasını güvence altına almak istiyor.

Avrupa'nın aşı konusunda diğer ülkelerin gerisinde olduğunu söyleyen Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yaptıkları anlaşmanın tüm AB vatandaşlarının çıkarına olduğunu söyledi.

AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot ise "Avrupa'daki mevcut tedarik zincirimiz nedeniyle üretime kısa sürede geçmeyi ve aşıyı süratle ve yaygın biçimde üretmeyi umuyoruz" dedi.

Soriot, dört Avrupa ülkesiyle imzaladıkları anlaşma sonucu kar etmeyeceklerini açıkladı.

AB üyesi ülkeler daha önce birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'na, klinik deneylerde umut vadeden aşılardan istenilen dozda satın alma yetkisi vermişti.

Klinik deneyler sürüyor

AstraZeneca, İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının klinik deneylerine başlamıştı.

Ancak aşının etkili olacağının henüz bir garantisi yok.

AstraZeneca şu ana kadar aralarında ABD'nin de bulunduğu ülkelerle toplam 2 milyar doz aşı için anlaşma imzalamış durumda.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Urfa Valisi: Vaka sayısı ve can kaybının arttığını açıklamak zorundayım13 Haziran 2020 Cumartesi 16:40
  • Türkiye'de Covid-19: Yeni vaka sayısı iki hafta sonra tekrar binin üzerine çıktı13 Haziran 2020 Cumartesi 14:20
  • Pekin'de vaka sayılarında büyük artış tespit edildi, 'savaş hali acil durumu' alarmı verildi13 Haziran 2020 Cumartesi 14:00
  • Peru'da Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle 199 Kişi Öldü13 Haziran 2020 Cumartesi 13:00
  • Ekvador'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 108 Kişi Öldü13 Haziran 2020 Cumartesi 12:40
  • Nijerya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 15 Bini Geçti13 Haziran 2020 Cumartesi 12:20
  • Çin'de 11, Güney Kore'de 48 yeni Covid-19 vakası tespit edildi13 Haziran 2020 Cumartesi 11:39
  • Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 742 bini geçti13 Haziran 2020 Cumartesi 10:57
  • Brezilya dünyada Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke13 Haziran 2020 Cumartesi 08:42
  • Kadınlar neden meme estetiği istiyor, tek kaygı estetik mi?12 Haziran 2020 Cuma 23:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti