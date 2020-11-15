  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1014 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı

Koronavirüs aşısı geliştiren BioNtech'in CEO'su Uğur Şahin: Aşının ciddi bir yan etkisi tespit edilmedi

» »
Eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı geliştiren BioNtech firmasının kurucusu olan Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının ciddi bir yan etkisinin tespit edilmediğini söyledi.
Koronavirüs aşısı geliştiren BioNtech'in CEO'su Uğur Şahin: Aşının ciddi bir yan etkisi tespit edilmedi

Eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı geliştiren BioNtech firmasının kurucusu olan Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının ciddi bir yan etkisinin tespit edilmediğini söyledi.

BBC'den The Andrew Marr Show'a açıklamalarda bulunan BioNtech kurucusu Dr. Uğun Şahin, geliştirilen Koronavirüs aşısının hiçbir ciddi yan etkisi olmadığını söyledi. Şahin, “Şu ana kadar karşılaştığımız en önemli yan etki iğne vurulan bölgede hissedilen hafif ağrı. Bazı gönüllülerde ise hafif ve orta seviyede ateş artışı da aynı dönemde rastlandı. Şu ana kadar araştırmayı durduracak ya da askıya almamıza sebep olacak herhangi bir kısa ve orta vadeli yan etkiyle karşılaşmadık” dedi.

Şahin, “İki ayı aşkın bir süredir katılımcılardan elde ettiğimiz güvenlik verilerine sahibiz ve iki yılı aşkın bir süredir de veri toplamaya devam edeceğiz ve aşının sadece kısa ve orta vadeli yan etkileri için değil uzun dönem etkilerini de görmek için. Fakat şu ana kadar güvenlik verileri tamamen etkili” dedi.

Şahin, aşının her yıl Koronavirüs'e karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirip kuvvetlendirmediğinin de takip edilmesi gerektiğini ve bu konuda da daha çok veriye ihtiyaç olunduğunu dile getirdi.

"Gelecek sonbahara kadar durumu hafifletmeliyiz"

"Bu kış çok zor geçecek" diyen Prof. Şahin, her şey yolunda giderse 2020 sonunda aşının dağıtımına başlayabileceklerini söyledi. Şahin, "Hedef, Nisan sonuna kadar 300 milyon doz aşı geliştirebilmek. Yaza kadar aşının büyük bir etkisi olabilir. Yazın da etkisiyle enfeksiyon oranı düşer ve bir sonraki sonbahara daha hazırlıklı girebiliriz. Bağışıklık ve aşılama süreçleri gelecek sonbahara kadar tamamlanmalı." dedi. 

Pfizer ve BioNtech ortaklığında geliştirilen aşının yüzde 90, yüzde 92 oranında etkili olduğu açıklanmıştı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyabetli her 2 yetişkinden 1'i hastalığını bilmiyor14 Kasım 2020 Cumartesi 21:30
  • Sık egzersiz yapmayan kişilerin depresyona yakalanma ihtimali iki kat daha fazla14 Kasım 2020 Cumartesi 21:15
  • 500 milyondan fazla insanı etkiliyor! 10 aydır insanlar sadece koronavirüs üzerine yoğunlaştı ama...14 Kasım 2020 Cumartesi 20:45
  • Koronavirüs (Covid-19) damarların içinde pıhtı oluşumunu tetikliyor14 Kasım 2020 Cumartesi 20:30
  • Anne Adaylarına Diyabet Uyarısı14 Kasım 2020 Cumartesi 15:10
  • Her 11 Kişiden 1’i Diyabetli Ve Her Birinin Hastalık Deneyimi Farklı14 Kasım 2020 Cumartesi 14:50
  • Mehmet Öz: Koronadan Kaçış Yok14 Kasım 2020 Cumartesi 14:30
  • Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?14 Kasım 2020 Cumartesi 13:50
  • Diyabet Hastalığı İle İlgili Doğru Sandığımız 10 Yanlış14 Kasım 2020 Cumartesi 11:49
  • Bağışıklığı Güçlendiren 'Ginseng'in Kilosu Cep Yakıyor14 Kasım 2020 Cumartesi 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti