Koronavirüs aşısı geliştiren BioNtech'in CEO'su Uğur Şahin: Aşının ciddi bir yan etkisi tespit edilmedi

Eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı geliştiren BioNtech firmasının kurucusu olan Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının ciddi bir yan etkisinin tespit edilmediğini söyledi.

BBC'den The Andrew Marr Show'a açıklamalarda bulunan BioNtech kurucusu Dr. Uğun Şahin, geliştirilen Koronavirüs aşısının hiçbir ciddi yan etkisi olmadığını söyledi. Şahin, “Şu ana kadar karşılaştığımız en önemli yan etki iğne vurulan bölgede hissedilen hafif ağrı. Bazı gönüllülerde ise hafif ve orta seviyede ateş artışı da aynı dönemde rastlandı. Şu ana kadar araştırmayı durduracak ya da askıya almamıza sebep olacak herhangi bir kısa ve orta vadeli yan etkiyle karşılaşmadık” dedi.

Şahin, “İki ayı aşkın bir süredir katılımcılardan elde ettiğimiz güvenlik verilerine sahibiz ve iki yılı aşkın bir süredir de veri toplamaya devam edeceğiz ve aşının sadece kısa ve orta vadeli yan etkileri için değil uzun dönem etkilerini de görmek için. Fakat şu ana kadar güvenlik verileri tamamen etkili” dedi.

Şahin, aşının her yıl Koronavirüs'e karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirip kuvvetlendirmediğinin de takip edilmesi gerektiğini ve bu konuda da daha çok veriye ihtiyaç olunduğunu dile getirdi.

"Gelecek sonbahara kadar durumu hafifletmeliyiz"

"Bu kış çok zor geçecek" diyen Prof. Şahin, her şey yolunda giderse 2020 sonunda aşının dağıtımına başlayabileceklerini söyledi. Şahin, "Hedef, Nisan sonuna kadar 300 milyon doz aşı geliştirebilmek. Yaza kadar aşının büyük bir etkisi olabilir. Yazın da etkisiyle enfeksiyon oranı düşer ve bir sonraki sonbahara daha hazırlıklı girebiliriz. Bağışıklık ve aşılama süreçleri gelecek sonbahara kadar tamamlanmalı." dedi.

Pfizer ve BioNtech ortaklığında geliştirilen aşının yüzde 90, yüzde 92 oranında etkili olduğu açıklanmıştı.