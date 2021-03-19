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Koronavirüs Aşısı Geliştiren Türk Bilim İnsanlarına Almanya’da Liyakat Nişanı Verilecek

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Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren bilim insanları, kanser araştırmacıları, BioNTech şirketinin kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin’e Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verilecek.
Koronavirüs Aşısı Geliştiren Türk Bilim İnsanlarına Almanya’da Liyakat Nişanı Verilecek

Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren bilim insanları, kanser araştırmacıları, BioNTech şirketinin kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin’e Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verilecek.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in vereceği madalyalar Bellevue Sarayı’nda düzenlenecek bir törenle takdim edilecek. Türeci-Şahin çiftinin onurlandırılacağı törende Başbakan Dr. Angela Merkelde hazır bulunacak.

2001 YILINDA GANYMED’İ KURDULAR

Bir kız çocuğu bulunan Türeci-Şahin çifti uzun yıllar kansere karşı yeni tedavi yöntemleri konusunda araştırmalar yürüttüler. 2001 yılında Ganymed Pharmaceuticals şirketini kurdular. Çift, belli tümör hücrelerinin oluşumuna yol açan hatalı gen tespitini mümkün kılabilmek için bir metot geliştirdi. Bu metottan yararlanarak, mRNA (mesajcı RNA) teknolojisi ile vücuttaki belirli bir tümörü hedefleyecek kişiselleştirilmiş tedavi konusunda önemli başarı sağladılar. Türeci-Şahin çifti, 2016’da Ganymed'i bir milyar 200 milyon euroya Japon şirketi Astellas’a sattı. Geliştirilen kanser tedavisinin tıbbi onay sürecinde 2020 itibarıyla son evreye varıldığı bildiriliyor.

2008'de Ganymed'in yanısıra BioNTech’i kurdular. Başlangıç sermayesi olan 180 milyon doların büyük kısmını Andreas ve Thomas Strüngmann kardeşler sağladı.

Türeci ve Şahin’i geniş kitlelere tanıtan en önemli buluşları ise kapkaranlık koronavirüs pandemisi döneminde umut ışığı veren ve temeli yıllardır yürüttükleri kanser araştırmalarında edindikleri tecrübeye dayanan koronavirüs aşısı oldu. Buldukları aşının tescillenmesi ve tedavide gösterdiği başarıyı ortaya koyan araştırmalar BioNTech’in değerini kısa sürede katladı. BioNTech’in piyasa değeri 20 milyar dolara ulaştı ve şirkette yüzde 18 pay sahibi olan Uğur Şahin birdenbire Almanya'nın en zengin ilk 100 insanı arasına girdi.

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