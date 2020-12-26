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Koronavirüs aşısı: Hangi ülkede kaç kişi aşı oldu?

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Koronavirüs pandemisini sonlandırma potansiyeli taşıyan Covid-19 aşısı Aralık 2020'de bazı ülkelerde uygulanmaya başlandı.
Koronavirüs aşısı: Hangi ülkede kaç kişi aşı oldu?

25 Aralık itibarıyla bu ülkeler ABD, Çin, Birleşik Krallık, Rusya, İsrail, Bahreyn, Kanada, Şili, Meksika ve Kosta Rika oldu.

Bu ülkeler arasında en fazla aşıyı ABD ve Çin uyguladı.

Nüfusa oranla aşıda ise Bahreyn ilk sırada.

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