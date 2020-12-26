Koronavirüs aşısı: Hangi ülkede kaç kişi aşı oldu?

25 Aralık itibarıyla bu ülkeler ABD, Çin, Birleşik Krallık, Rusya, İsrail, Bahreyn, Kanada, Şili, Meksika ve Kosta Rika oldu.
Bu ülkeler arasında en fazla aşıyı ABD ve Çin uyguladı.
Nüfusa oranla aşıda ise Bahreyn ilk sırada.
25 Aralık itibarıyla bu ülkeler ABD, Çin, Birleşik Krallık, Rusya, İsrail, Bahreyn, Kanada, Şili, Meksika ve Kosta Rika oldu.
Bu ülkeler arasında en fazla aşıyı ABD ve Çin uyguladı.
Nüfusa oranla aşıda ise Bahreyn ilk sırada.
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