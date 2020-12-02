Koronavirüs aşısı için yarış: Aşı siparişlerinde hangi ülke ne durumda?

İlaç şirketleri üçüncü faz deneylerin ardından aşıları için onay başvurusunda bulunmaya başladı.

Nature dergisinde yayınlanan bir makaleye göre dört şirket 2021'in sonuna kadar dünyanın üçte birine yetecek kadar aşı üretme kapasitesine sahip.

ABD'deki Duke Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi'ne göre düşük gelirli ülkelerde yaşayanlar aşı için 2023 veya 2024'e kadar beklemek zorunda kalabilir.

Londra merkezli analiz şirketi Airfinity'den Rasmus Bech Hansen, şirketlerin kısa vadede üretim hedeflerini düşürdüğünü açıkladı.

AstraZeneca, Pfizer ve Moderna'nın 2021 sonuna kadar 2,6 ile 3,1 milyar kişiye yetecek kadar aşı üretebileceği, Rusya'daki Gamaleya'nın da 500 milyon kişi için aşı üretebileceği düşünülüyor.

Şirketlerin bugüne kadar açıkladıkları aşı üretim kapasitelerinin çoğu satın alındı.

Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesi ve diğer beş zengin ülke aşıların yarısını satın almak için sözleşme imzaladı.

Bu ülkeler dünya nüfusunun yüzde 13'ünü oluşturuyor.

Eşitsizlik daha fazla kişiyi öldürebilir

Bilim insanları aşıların dünya genelinde bu şekilde dağılması durumunda daha fazla kişinin hayatını kaybedeceğini belirtiyor.

Airfinity'nin hesaplamalarına göre üçüncü faz deneyleri devam eden diğer aşılar da dahil edildiğinde imzalanan aşı sözleşmeleri 7,4 milyar doza çıkıyor. 2,9 milyar doz için sözleşme görüşmeleri de devam ediyor.

Çoğu aşıda insanların iki doza ihtiyaç olması nedeniyle kaç kişinin aşı olacağını hesaplamak için bu sayıları ikiye bölmek gerekiyor.

Bu aşılar da dahil edildiğinde Avrupa Birliği ve beş zengin ülke bütün aşıların yarısı için sözleşme yaptı.

Aşılar ülkelerin içinde nasıl dağıtılacak?

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşılarının öncelikle Covid-19'da mücadelede önemli rol oynayan kişilere yapılmasını tavsiye ediyor.

Bunlar arasında sağlık çalışanları, çiftçiler, bakıcılar ve güvenlik görevlileri bulunuyor.

Bu grubun ardından da kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılara aşı yapılması, son olarak nüfusun geri kalanına sunulması tavsiye ediliyor.

Türkiye'nin siparişleri

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin şirketi Sinovac ile 50 milyon doz aşı için sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Koca Aralık'ta 10 milyon doz aşı alacaklarını ve bunu 20'ye çıkarmaya çalıştıklarını, Ocak'ta 20 milyon aşı alacaklarını, Şubat'ta da en az 10 milyon doz daha aşı geleceğini söylemişti.

Fahrettin Koca, Pfizer ile de Aralık'ta 1 milyon, ilerleyen süreçte 25 milyon doz aşı için