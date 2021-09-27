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Koronavirüs aşısı ile grip aşısı arasında 14 gün önerisi

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Koronavirüs aşısı ile grip aşısı arasında 14 gün önerisi
Koronavirüs aşısı ile grip aşısı arasında 14 gün önerisi

 

Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yıl, geçen yıla göre daha fazla grip vakalarının görüleceği yönünde bir açıklaması olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, koronavirüs aşılarının gripten, grip aşısının da koronavirüsten korumayacağını söyledi. Koçak, "İkisi de inaktif aşı yani birlikte yapılabilir. Aşı uygulandıktan sonra yan etkinin hangi aşıya ait olduğunu daha iyi saptamak için tercihen 14 gün arayla aşı yapılması gerekiyor" dedi

 

Havaların soğumasıyla birlikte grip mevsimi geldi. Koronavirüs aşısının mevsimsel gribi korumaması nedeniyle özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin bu aşıları yaptırması gerektiğini anlatan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, önemli bilgiler paylaştı.

"DAHA FAZLA GRİP VAKALARININ GÖRÜLECEĞİ YÖNÜNDE BİR AÇIKLAMASI VAR"

Geçtiğimiz yıl Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı açıklamada büyük grip salgınını beklediğini söylemişti ancak böyle bir gelişme olmadı diyen Doç. Dr. Koçak, "Bu sene içinde Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen yıla göre daha fazla grip vakalarının görüleceği yönünde bir açıklaması var. Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen yıl yaptığı açıklamada beklenen olmadı. Griple ilgili bilgilerin hepsi her yıl dünyada akredite 6 laboratuvardan geliyor. Bu laboratuvarların değerlendirmeleri eylül ayı sonuna kadar ilgili ilaç üreticilerine veriliyor. Bu aşamadan sonra grip aşısı üretiliyor. Aşı üreten ülkeler, Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgiler kapsamında bu aşıları hazırlıyor" diye konuştu.

İKİ AŞININ DA BİRBİRİNE ETKİSİ YOK

Dünya Sağlık Örgütü'nün grip vakalarının geçen yıla göre daha fazla görüleceği yönünde bir açıklama yapması nedeniyle hem koronavirüs hem grip aşısının birlikte yapılmasının gündeme geldiğini söyleyen Doç. Dr. Koçak, şöyle devam etti: "Ancak daha önceki aşı çalışmalarından elde ettiğimiz bilgiler kapsamında koronavirüs aşısının son 1.5 yıldır gündemde olması nedeniyle her iki aşının birlikte yapıldığında ne olacağı konusunda kanıta dayalı bilgimiz yok. Ancak genel aşılama ilkelerini göz önüne aldığımızda ikisi de inaktif aşı yani birlikte yapılabilir. Ancak aşı yapıldıktan sonraki yan etkinin hangi aşıya ait olduğunu daha iyi saptamak için 7 gün, tercihen ise 14 gün arayla aşı yapılması gerekiyor. Koronavirüs aşısı gribi önlemez grip aşısı da koronavirüsü önlemez. Bununla ilgili farklı çalışmalar var. Yapılan değerlendirmelerde grip aşısı olanlarda koronavirüs PCR pozitifliği yüzde 25 daha düşük. Bunun tersini gösteren herhangi bir etkisi olmadığını belirten yayınlar var. Grip aşısı koronavirüsü önlemeyeceği gibi koronavirüs aşısı da gribi önlemiyor ancak kişilerin aşılara duyarlılığına bağlı olarak sağlığına dikkat eden insanların sonuçları da daha iyi oluyor."

TOPLUMUN AŞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ

Grip aşısı yaptırması gereken öncelikli grup hakkında bilgi veren Doç. Dr. Koçak, "Öncelikle 65 yaş üzeri bağışıklık durumunun düşük olmasından dolayı, sağlık çalışanları, kronik hastalığı olan kişilerin grip aşısı yaptırmasını öneriyoruz. Ülkemizde de olduğu gibi tüm dünyada bir aşı karşıtları bir de aşı kararsızları var. Aşı kararsızları çok daha yüksek. Toplumun aşı konusunda doğru bilgilendirilmesi önemli" değerlendirmesinde bulundu.

mRNA aşıları ile ilgili İngiltere'de yapılan çalışmalara da dikkat çeken Koçak, "Kendi kendini çoğaltan mRNA aşısı 20 kadar denek üzerinde denenmeye başlandı. Bunların hipotezleri ise mRNA aşısının sürekli vücutta kalmasını sağlayarak devamlı bir antikor üretimi sağlamak. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Çalışmanın hipotezinde düşünceleri antijenin uzun süre vücutta kalmasını sağlayarak daha çok ve sürekli antikor yapımı sağlanması amaçlanmış" ifadelerini kullandı.

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