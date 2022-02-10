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Koronavirüs Aşısı Kısırlık Yapar mı?

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Koronavirüs Aşısı Kısırlık Yapar mı?
Koronavirüs Aşısı Kısırlık Yapar mı?

Koronavirüs aşısı ile ilgili tereddütlerden biri de aşının kısırlığa yol açtığı düşüncesiydi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 'nde yapılan yeni bir araştırma koronavirüs aşısı yaptıran bir kadının çocuk sahibi olma ihtimalini olumsuz etkilemediğini kanıtladı.

New York’taki araştırmacılar, koronavirüs aşısının tüp bebek tedavisi gören kadınlar üzerinde de olumsuz bir etkisi olmadığını dile getirdi.Uzmanlar, iki doz Pfizer/BioNTech veya Moderna aşıları ile aşılanmış hamile kadınları ve aşı yaptırmayan kadınları inceledi. Sonuçların, iki taraf için de aynı olduğu aktarıldı.

AŞILAMANIN DOĞURGANLIK ÜZERİNDE ETKİSİ YOK!

Araştırmanın öncüsü, Dr. Devora Aharon, aşılı ve aşısız kadınlar arasında ‘yumurta kalitesi veya embriyo gelişimi’ açısından bir fark olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti: ''Aşılamanın doğurganlık üzerinde hiçbir etkisi olmadığına dair bulgularımız, gebe kalmaya çalışanlar veya erken gebelikte olanlar için güven verici olmalı.'' 

Uzmanlar, özellikle doğurganlık meselesi sebebiyle kadınlar arasında aşı karşıtlığının yükselişe geçtiğini ve bu iddiaların sürekli olarak ortaya atıldığını ifade ederek, dünya genelinde milyarlarca kadının aşılandığını, düşüklerde herhangi bir artış ya da doğum oranlarında önemli düşüşler olmadığını belirttiler.

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