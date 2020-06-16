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Koronavirüs aşısı Koronavirüs aşısı için tarih veren Prof. Ercüment Ovalı: İlk kendi üzerimde deneyeceğimiçin tarih veren Prof. Ercüment Ovalı: İlk kendi üzerimde deneyeceğim

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Koronavirüs aşısı için tarih veren Prof. Ercüment Ovalı: İlk kendi üzerimde deneyeceğim
Koronavirüs aşısı Koronavirüs aşısı için tarih veren Prof. Ercüment Ovalı: İlk kendi üzerimde deneyeceğimiçin tarih veren Prof. Ercüment Ovalı: İlk kendi üzerimde deneyeceğim

Ekibi ile birlikte yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı önleyici tedavi bulma çalışmaları yürüten Prof. Ercüment Ovalı, aşı için 1 Şubat tarihini verdi. Ovalı, aşıyı ilk kendi üzerinde deneyeceğini de belirtti.

Prof. Ovalı, Habertürk’ten Kübra Par’a aşı hakkında açıklamalarda bulundu. Ovalı, Par’ın “Şu an aşı üzerinde çalışan 8 grup içinde sizden başka geleneksel aşı üzerinde çalışan var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"2 grup daha var. Onlar da çok iyiler. Emeklerine saygı duyuyorum. Örneğin Konya Selçuk Üniversitesi’nden bir grup var, çok iyi niyetle çalışıyorlar. Özel bir firmayla işbirliği içinde müthiş işler yapıyorlar. Aşı ile ilgili TÜBİTAK’ın düzenlediği son toplantıda onlara “Size yardım edelim” dedim. Biz ekonomik olarak güçlü bir grubuz. Böyle bir avantajımız var.

Konya’daki grup da kendi üzerinde deneyecek

Hatta aramızda şöyle bir konuşma geçti. Aşı bulunduğunda ilk kendi üzerimizde deneyeceğiz. Bütün gruplar bunu söylüyor. İşte bu kadar iyi niyetle ve fedakârca çalışan bir bilim dünyası var Türkiye’de. Ben de aşıyı ilk kendi üzerimde deneyeceğim çünkü zaman kazanmaya çalışıyoruz."

“Biz kapitalist değiliz. Eğer aşıma güveniyorsam deneklere vermeden önce kendime yapmam lazım” diyen Ovalı, 1 Şubat tarihini işaret ederek şunları söyledi:

"Görünen o ki yurt dışındaki gruplar aşıyı Ekim-Kasım gibi getirecekler. Biz onlardan 3 ay sonra çıkarabileceğiz."

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